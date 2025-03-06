Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной и сокращенный рабочий день

В Башкирии на этой неделе ожидается сокращенный день. Рабочая пятница, 7 марта, будет сокращена на час, так как предшествует празднику 8 Марта. Сам Международный женский день выпадает на субботу, поэтому дополнительного выходного дня в понедельник не предвидится.
Однако жители Башкирии все же отдохнут больше, чем жители других субъектов, из-за празднования Ураза-байрам. Мини-каникулы в марте продлятся с 29 по 31 марта.
Следующие длинные выходные ждут жителей региона уже только в мае.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.