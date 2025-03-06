Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной и сокращенный рабочий день

В Башкирии на этой неделе ожидается сокращенный день. Рабочая пятница, 7 марта, будет сокращена на час, так как предшествует празднику 8 Марта. Сам Международный женский день выпадает на субботу, поэтому дополнительного выходного дня в понедельник не предвидится.