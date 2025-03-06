Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной и сокращенный рабочий день

Единственный внеплановый выходной до майских праздников будет 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на этой неделе ожидается сокращенный день. Рабочая пятница, 7 марта, будет сокращена на час, так как предшествует празднику 8 Марта. Сам Международный женский день выпадает на субботу, поэтому дополнительного выходного дня в понедельник не предвидится.

Однако жители Башкирии все же отдохнут больше, чем жители других субъектов, из-за празднования Ураза-байрам. Мини-каникулы в марте продлятся с 29 по 31 марта.

Следующие длинные выходные ждут жителей региона уже только в мае.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.