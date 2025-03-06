Алматы, Астану и Шымкент заметет на 8 марта

Синоптики РГП «Казгидромет» опубликовали подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 7, 8 и 9 марта 2025 года. Так, по данным метеорологов, в Астане, Алматы и Шымкенте будет бушевать непогода, сообщает Zakon.kz.