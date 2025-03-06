Алматы, Астану и Шымкент заметет на 8 марта

Прогноз погоды по Астане
- 7 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ночью порывы ветра достигнут 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью −5−7°С, днем −2−4°С.
- 8 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер поднимется до 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью −5−7°С, днем −1−3°С.
- 9 марта: переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. Температура воздуха ночью −8−10°С, днем −5−7°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 7 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Вечером туман, на дорогах гололедица. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +5+7°С.
- 8 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 0−2°С, днем +5+7°С.
- 9 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°С, днем +5+7°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 7 марта: переменная облачность, осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем порывы ветра поднимутся до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +3+5°С.
- 8 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.
- 9 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Ветер северо-западный 8−13, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.