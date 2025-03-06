Занесена в Красную книгу: инспекторы Виштынецкого нацпарка запечатлели след рыси на снегу (фото)

След сфотографировали в конце февраля, как рассказали в пресс-службе национального парка, это произошло случайно. Пока в заповедной зоне не установлены фотоловушки и подсчёт кошачьих не ведут. Причина в том, что нацпарк существует только с 1 апреля прошлого года, а учёт животных начинается в марте. В пресс-службе заверили, что всем обзаведутся в будущем.