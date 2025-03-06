Занесена в Красную книгу: инспекторы Виштынецкого нацпарка запечатлели след рыси на снегу (фото)

В Виштынецком нацпарке замечена рысь, инспекторам удалось запечатлеть след её лапы на снегу. В нашей области обитает сейчас около 20 таких хищных кошек, рассказал «Клопс» председатель областного общества охотников Олег Белкин.
След сфотографировали в конце февраля, как рассказали в пресс-службе национального парка, это произошло случайно. Пока в заповедной зоне не установлены фотоловушки и подсчёт кошачьих не ведут. Причина в том, что нацпарк существует только с 1 апреля прошлого года, а учёт животных начинается в марте. В пресс-службе заверили, что всем обзаведутся в будущем.
Для простого обывателя, решившего прогуляться по лесу, вероятность увидеть хищника своими глазами невысока. В тех местах, где она водится, «вы просто заблудитесь», пояснили в Виштынецком нацпарке.
Как уточнил Олег Белкин, рыси живут преимущественно в восточной части области. По его мнению, встретить хищную кошку лично — действительно «счастье и большая редкость». Ведь её редко видят даже охотники.
«Когда вели охоту на копытных, видели два раза по одной. Видимо, это были самцы, — рассказывает Олег Белкин. — И всё, больше нет. Я вам так скажу: в области рысей где-то до 20. Так что это достаточно редкое явление».
Он дополнил, что охота на рысей в регионе запрещена из-за малочисленности популяции. А причина этому — неподходящие естественные условия, недостаток кормовой базы.
В Калининградской области рысь занесена в Красную книгу. Питается зайцами, тетеревиными птицами, грызунами. Охотится на лисиц, куниц и других пушных зверей, даже если нет недостатка в пище. Может переключиться и на копытных. Держится поодиночке или парами. Гон проходит в феврале — марте, в мае рождается 2−3 котëнка. Потомство выращивают оба родителя. Выводок остаётся со взрослыми до следующего гона. Живёт рысь до 20 лет. (Справка: телеграм-канал Виштынецкого национального парка).
В 2022 году у пары живущих в районе Виштынца рысей родились котята. Их удалось снять на видео представителям областного минприроды. В 2021 году в Калининградской области провели перепись животных, выяснив, что в лесах региона обитает 17 рысей.