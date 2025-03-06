152,5 млрд рублей потратили на товары в январе жители Ростовской области

Оказалось, что из общей суммы продаж 79,3 млрд рублей пришлись на продукты питания (рост по сравнению с периодом 2024 года составил 1,4%). На непродовольственные товары ушло 73,2 млрд рублей (рост к такому же месяцу в 2024 году составил 3,6%).