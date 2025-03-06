152,5 млрд рублей потратили на товары в январе жители Ростовской области

В январе 2025 года жители Ростовской области потратили на различные товары 152,5 млрд рублей, это оказалось на 2,5% больше, чем годом ранее. Во сколько обошлись покупки подсчитали в Ростовстате.
Оказалось, что из общей суммы продаж 79,3 млрд рублей пришлись на продукты питания (рост по сравнению с периодом 2024 года составил 1,4%). На непродовольственные товары ушло 73,2 млрд рублей (рост к такому же месяцу в 2024 году составил 3,6%).
— Доля крупных и средних организации составила 53,3% от общего розничного оборота области, в то время как малый бизнес обеспечил 40,9% продаж. Рынки и ярмарки внесли 5,8% в общую структуру розничной торговли, — отметили в Ростовстате.
Также аналитики выяснили, что объем платных услуг населению Ростовской области за январь увеличился на 2,9% и составил 35 млрд рублей. Чаще всего жители региона тратили деньги на ЖКХ, бытовые, транспортные и телекоммуникационные услуги.