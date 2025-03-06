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Белорус может сесть на пять лет, съездив без прав на чужой машине в другое село

В Пружанах автоугонщик может сесть на 5 лет, прокатившись в соседнюю деревню.

Источник: Комсомольская правда

В Пружанах будут судить автоугонщика-рецидивиста. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 30-летний сельчанин, который приехал в знакомой гости, и у него угнали авто. Мужчина оставил свою «Мазда 323» на улице заведенной, не закрывая, а уже через пару минут машины не было.

Правоохранители оперативно установили и задержали угонщика. Им оказался 32-летний житель Пружан, ранее судимый, в том числе за угон.

В тот день мужчина был в гостях у знакомого, с которым выпивал. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что рядом с домом соседей стоит заведенная машина без водителя, и решил прокатиться. Фигурант съездил в соседнюю деревню и вскоре был задержан.

Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы. Также в отношении угонщика составлены административные материалы, в том числе за пьяное вождение и управление без прав.

Еще влюбленная в Джейсона Мамоа белоруска хотела взять кредит для него, но одумалась.