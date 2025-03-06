Белорус может сесть на пять лет, съездив без прав на чужой машине в другое село

В тот день мужчина был в гостях у знакомого, с которым выпивал. Выйдя на улицу, мужчина увидел, что рядом с домом соседей стоит заведенная машина без водителя, и решил прокатиться. Фигурант съездил в соседнюю деревню и вскоре был задержан.