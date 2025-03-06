Календарь солнечных и лунных затмений 2025 года: точные даты и регионы наблюдения

Кроме того, многие люди связывают затмения с астрологическими прогнозами. Астрологи нередко подчеркивают, что затмения — солнечные и лунные — открывают «коридор перемен» и что в этот период надо проявлять осторожность в личных отношениях, карьере и бизнесе. С научной же точки зрения, ~прямой корреляции между затмениями и жизненными событиями человека не выявлено~. Тем не менее психологический настрой, связанный с ожиданием чего-то особенного, может оказать определенное опосредованное влияние: если человек верит, что затмение принесет перемены, его собственное поведение и решения могут меняться под влиянием этого убеждения.