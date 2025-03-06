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Изменится расписание поезда Белгород-Воронеж и еще двух электричек

Один поезд отменят.

Источник: Комсомольская правда

Расписание движения поезда № 7202/7204 Белгород — Старый Оскол Воронеж-1 в марте претерпит сильные изменения. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

В частности, с 7 по 9, с 14 по 16, с 21 по 23 и с 28 по 30 марта поезд будет отправляться в путь в 18.11 и прибывать на главный железнодорожный вокзал Воронежа в 22.37.

Будут изменения и в графике пригородного маршрута Воронеж-1 — Касторная-Курская. Поезд № 6305, курсирующий между этими двумя станциями, ездивший по понедельник и пятницам до 15 марта отменят. До той же дать будет назначен другой железнодорожный состав. Поезд № 6605 будет ездить с Курского вокзала Воронежа до станции Касторная-Курская по понедельникам.

Также скорректируют расписание воскресного поезда № 6656 «Мичуринск-Уральский — Воронеж-1». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Пригородная пассажирская компания “Черноземье”.

С 30 марта этот пригородный поезд будет отправляться со станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 16.56, а в Воронеж он будет приезжать в 20.35.