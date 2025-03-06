Новый ЗАГС построят за полмиллиарда рублей в Московском районе Петербурга

Согласно техническому заданию, в Московском районе возведут двухэтажное здание. На первом этаже разместят административные помещения, фуршетный зал, вестибюль для гостей с парадной лестницей и гардеробом, а также оборудуют комнату для охраны. На втором этаже будет зал для торжественной регистрации браков и зал для регистрации рождения.