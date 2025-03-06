Новый ЗАГС построят за полмиллиарда рублей в Московском районе Петербурга

Новый ЗАГС построят на Московском шоссе в Петербурге. На объект готовы выделить почти полмиллиарда рублей — 584,7 миллиона рублей. Соответствующий конкурс на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в Московском районе возведут двухэтажное здание. На первом этаже разместят административные помещения, фуршетный зал, вестибюль для гостей с парадной лестницей и гардеробом, а также оборудуют комнату для охраны. На втором этаже будет зал для торжественной регистрации браков и зал для регистрации рождения.
Подать заявку для участия в конкурсе можно до 21 марта. Его победителя определят 26 марта.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что при строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) исторические склады Кокоревых на Лиговском проспекте сносить не будут. Проектировщики интегрируют постройки в проект ВСМ — поезд будет заезжать прямо внутрь здания.