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Новый ЗАГС построят за полмиллиарда рублей в Московском районе Петербурга

Двухэтажное здание возведут на Московском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Новый ЗАГС построят на Московском шоссе в Петербурге. На объект готовы выделить почти полмиллиарда рублей — 584,7 миллиона рублей. Соответствующий конкурс на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в Московском районе возведут двухэтажное здание. На первом этаже разместят административные помещения, фуршетный зал, вестибюль для гостей с парадной лестницей и гардеробом, а также оборудуют комнату для охраны. На втором этаже будет зал для торжественной регистрации браков и зал для регистрации рождения.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 21 марта. Его победителя определят 26 марта.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что при строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) исторические склады Кокоревых на Лиговском проспекте сносить не будут. Проектировщики интегрируют постройки в проект ВСМ — поезд будет заезжать прямо внутрь здания.