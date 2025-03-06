В новосибирском роддоме ЦКБ начали принимать роды в воду

На данный момент только две семейные пары решились на роды в воду. Как отметила заведующая акушерским физиологическим отделением ЦКБ Марина Айвазян, немногие женщины психологически готовы к альтернативе традиционному родильному столу. Для выбора родов в воду необходимы следующие условия: здоровая беременность, отсутствие патологий у матери и ребенка, а также желание и настрой женщины непосредственно во время родов. Марина Айвазян пояснила, что если роды протекают нормально, решение принимается исходя из психологической готовности женщины. Вода, как немедикаментозный метод обезболивания, может быть выбрана в качестве альтернативы. Во время родов в воде проводится КТГ, чтобы контролировать сердцебиение плода. Если раскрытие и потуги проходят без осложнений и состояние плода не вызывает опасений, женщина рожает непосредственно в воде.