В новосибирском роддоме ЦКБ начали принимать роды в воду

Минздрав Новосибирской области сообщил о том, что роддом ЦКБ, находящийся в Академгородке теперь будет принимать роды в воду. Если пациентки захотят выбрать именно такой способ. Ранее в Новосибирске в государственных родильных домах такие услуги не оказывали.
Ранее в ЦКБ уже был оборудован зал мягких родов, там был установлен специальный стул для вертикальных родов. Теперь в этом же зале установили медицинскую ванну, похожую на большую угловую джакузи. Врачи сообщают, что в такой ванне женщина может провести как первый период родов, когда вода помогает расслабиться во время схваток, так и родить малыша.
На данный момент только две семейные пары решились на роды в воду. Как отметила заведующая акушерским физиологическим отделением ЦКБ Марина Айвазян, немногие женщины психологически готовы к альтернативе традиционному родильному столу. Для выбора родов в воду необходимы следующие условия: здоровая беременность, отсутствие патологий у матери и ребенка, а также желание и настрой женщины непосредственно во время родов. Марина Айвазян пояснила, что если роды протекают нормально, решение принимается исходя из психологической готовности женщины. Вода, как немедикаментозный метод обезболивания, может быть выбрана в качестве альтернативы. Во время родов в воде проводится КТГ, чтобы контролировать сердцебиение плода. Если раскрытие и потуги проходят без осложнений и состояние плода не вызывает опасений, женщина рожает непосредственно в воде.
Роды в воду являются платной услугой, и их проводит заведующая отделением. Однако партнёрские роды и возможность находиться в ванне во время схваток доступны в роддоме ЦКБ по полису ОМС. Об этом рассказывают на Школе для беременных, которую ежемесячно проводит Марина Айвазян. На занятиях выступают психологи, доулы и врачи различных специальностей. В настоящее время ведётся запись на апрель. Школа пользуется большой популярностью, участие в ней бесплатное, а запись на март уже закрыта.
В государственных роддомах Новосибирской области роды в воду проводятся только в ЦКБ. Главный врач ЦКБ Ирэна Цыцорина подчеркнула, что их родильный дом относится ко второму уровню и функционирует в составе многопрофильной больницы. Это обеспечивает все необходимые условия для оказания медицинской помощи матерям и новорождённым даже в самых сложных ситуациях.