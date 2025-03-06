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В зоопарке Челябинска из зимней спячки вышел медведь Малыш

Первыми кадрами проснувшегося косолапого поделились сотрудники учреждения. Видео опубликовано в телеграм-канале зоопарка.

Источник: Челябинский зоопарк

Там отметили, что бурый мишка вышел из спячки окончательно. Однако Малыш, судя по кадрам, был несколько удивлен до сих пор лежащему в вольере снегу. После того, как обитатель зоопарка покинул свою берлогу, он только лишь потрогал лапой снежную массу. Идти по ней он так и не решился, предпочитая оставаться на сухом островке.

Представители зоопарка отметили, что медведь не стал ходить по снегу, несмотря на уговоры и призывы работников подойти к ним.

«В общем, пытался Малыш, пытался сугробы победить, но только пятки замочил в снегу. Пришлось отмывать и сушить их потом. Зиме он ставит, судя по всему, 4 из 10», — рассказали в зоопарке.