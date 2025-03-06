В зоопарке Челябинска из зимней спячки вышел медведь Малыш

Там отметили, что бурый мишка вышел из спячки окончательно. Однако Малыш, судя по кадрам, был несколько удивлен до сих пор лежащему в вольере снегу. После того, как обитатель зоопарка покинул свою берлогу, он только лишь потрогал лапой снежную массу. Идти по ней он так и не решился, предпочитая оставаться на сухом островке.