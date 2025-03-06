В Красноярске готовятся рыть самый глубокий котлован метро

Глубина котлована составит 60 метров. Также именно здесь будет последняя остановка трёх тоннелепроходческих комплексов, из которых один пройдёт от ж/д вокзала, а два других — от Высотной.
Перед стартом основных работ специалистам предстоит переложить 110 метров кабеля и 1,3 километра сетей связи.
Добавим, что из этого же котлована подземным способом будет построена станция «Улица Копылова».
Запустить первую линию метро в Красноярске планируют в 2026 году. Будут запущены шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и «Шахтёров».