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В Красноярске готовятся рыть самый глубокий котлован метро

В Красноярске на улице Копылова готовятся рыть самый глубокий котлован метротрама. Об этом рассказали в Telegram-канале «Красноярское метро».

Источник: Аргументы и факты

Глубина котлована составит 60 метров. Также именно здесь будет последняя остановка трёх тоннелепроходческих комплексов, из которых один пройдёт от ж/д вокзала, а два других — от Высотной.

Перед стартом основных работ специалистам предстоит переложить 110 метров кабеля и 1,3 километра сетей связи.

Добавим, что из этого же котлована подземным способом будет построена станция «Улица Копылова».

Запустить первую линию метро в Красноярске планируют в 2026 году. Будут запущены шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса» и «Шахтёров».