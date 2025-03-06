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Юрий Шалабаев проверил школьное питание в нижегородском лицее с лучшими отзывами

В образовательном учреждении организовано двух- и трехразовое питание.

Источник: Время

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил лицей № 87 имени Л. И. Новиковой, чтобы лично оценить качество школьного питания. Корреспондент ИА «Время Н» также принял участие в проверке.

Этот лицей был выбран не случайно, именно здесь родители и ученики оставили наибольшее количество положительных отзывов через систему обратной связи с использованием QR-кодов, которые размещены во всех школах и детских садах города.

Во время визита мэр подчеркнул, что система QR-кодов позволяет оперативно получать обратную связь от родителей и учеников.

«Мы анализируем все отзывы, и если возникают проблемы, сразу принимаем меры. Но здесь, в лицее № 87, мы видим позитивный пример. Я сам попробовал еду — она действительно вкусная и качественная», — сказал он.

Директор лицея Светлана Кулева рассказала, что в образовательном учреждении организовано двух- и трехразовое питание, а также меню свободного выбора для старшеклассников.

«Питание — это основа здоровья и успеваемости детей. Мы стремимся к тому, чтобы оно было не только сбалансированным, но и вкусным», — добавила она.

Руководитель дирекции по организации питания Евгений Пороховой отметил, что безопасность и качество продуктов находятся на первом месте.

«Мы следим за тем, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной, ведь дети должны хотеть ее есть. У нас есть большие логистические центры, куда ежедневно приезжают поставщики с продуктами и более 60 машин ежедневно доставляют питание в школы и детские сады», — сказал он.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что в Нижнем Новгороде продолжается модернизация школьных пищеблоков и столовых.

«В 2025 году мы завершим эту масштабную работу, чтобы обеспечить комфортные условия для питания всех школьников», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нижегородским школьникам, имеющим льготы на питание, сохранят их по достижении 18 лет.