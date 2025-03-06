Юрий Шалабаев проверил школьное питание в нижегородском лицее с лучшими отзывами

«Мы следим за тем, чтобы еда была не только полезной, но и вкусной, ведь дети должны хотеть ее есть. У нас есть большие логистические центры, куда ежедневно приезжают поставщики с продуктами и более 60 машин ежедневно доставляют питание в школы и детские сады», — сказал он.