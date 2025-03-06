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В Иркутске улицу Рабочего Штаба закроют для проезда до 1 сентября

Речь идет об участке от дома №⅛ до дома № 27/2.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске улицу Рабочего Штаба закроют для проезда до 1 сентября. Пугаться не стоит, ведь речь идет только об обкатке от дома №⅛ до дома № 27/2. Об этом сообщили в администрации областного центра. Ограничение начнет действовать с восьми утра 10 марта.

— Ограничение связано с проведением реконструкции напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега. По улице Петрова на участке от Шевцова до Радищева будет организовано одностороннее движение в сторону улицы Радищева, — пояснили в администрации.

На перекрестке Петрова и Шевцова появится три светофора, а на пересечении улиц Шевцова и Рабочего Штаба установят пешеходный светофор с кнопкой. Напротив поликлинике на Радищева будет запрещена парковка, а также разместят знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Такие меры должны помочь избежать пробок на участке. А если автомобилистам нужно припарковать машину, то это можно сделать в кармане между Радищева и Рабочего Штаба.