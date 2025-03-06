В Иркутске улицу Рабочего Штаба закроют для проезда до 1 сентября. Пугаться не стоит, ведь речь идет только об обкатке от дома №⅛ до дома № 27/2. Об этом сообщили в администрации областного центра. Ограничение начнет действовать с восьми утра 10 марта.