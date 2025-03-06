Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников

В Минске на выставке новейших российских беспилотников президенту Беларуси Александру Лукашенко российская сторона предложила построить в республике завод по производству беспилотников, пишет БелТА.
Так, Россия предложила построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно. Этот завод, как предполагается, будет полностью локализован, куда будут привнесены все технологические компетенции. Предприятие будет одновременно работать на единой технологической платформе с заводами в России и других странах.
— Это предложение, которое сделала российская сторона. Сейчас с коллегами белорусскими будем обсуждать, где, какое производство и так далее. Какое-то время займет согласование этих параметров, — уточнил заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин.
По словам чиновника, на данном этапе речь идет о том, чтобы создать в Беларуси производство всех ключевых компонентов. Чиновник подчеркнул, что это также относится к вопросам обеспечения суверенитета.
— Очень важно, чтобы в Беларуси были собственные производства, которые делали бы не только экономику, но и сферу безопасности страны по-настоящему суверенными, — указал он.
При этом Орешкин подчеркнул, что Беларуси предлагается использовать технологические наработки и решения, имеющиеся в России. И также заметил, что использование единой технологической платформы обеспечит экономическую эффективность, а еще упростит производство и разработку новых моделей.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.