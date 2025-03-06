Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников

Так, Россия предложила построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно. Этот завод, как предполагается, будет полностью локализован, куда будут привнесены все технологические компетенции. Предприятие будет одновременно работать на единой технологической платформе с заводами в России и других странах.