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Появился список омских школ для сдачи ЕГЭ и ГИА в 2025 году

В Омске вновь запланированы крупные, по оценке автора, вложения в оснащение пунктов проведения государственной итоговой аттестации школьников.

Речь идет о вложениях в организацию видеосъемки и видеотрансляции в пунктах проведения экзаменов и последующей обработки бланков с последующим хранением записей вплоть до конца октября 2025 года. Согласно данным, размещенным на портале госзакупок в четверг, 6 марта 2025 года, они составят до 16,55 миллиона рублей.

Согласно конкурсной документации, в общей сложности системами видеослежения необходимо оборудовать порядка 830 аудиторий в 64 образовательных организациях города, которые становятся пунктами проведения экзаменационных испытаний. Полный их список представлен по ссылке.

Стоит отметить, что расписание государственной итоговой аттестации школьников на 2025 год уже утверждено. Базовый период сдачи экзаменов стартует в этом году 23 мая с истории, литературы и химии и завершается 11 июня; с 16 июня по 23 июня 2025 года сформированы резервные даты сдачи ряда предметов, тогда как 3 и 4 июля отведены под пересдачи. В свою очередь, девятиклассникам предстоят испытания в период с 21 мая по 16 мая (резерв с 26 июня по 2 июля) 2025 года.

Напомним, подобные закупки проводятся ежегодно. В 2024 году сумма, положенная исполнителю, практически совпадала с текущей и составляла 16,314 миллиона рублей.