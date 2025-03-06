Появился список омских школ для сдачи ЕГЭ и ГИА в 2025 году

Стоит отметить, что расписание государственной итоговой аттестации школьников на 2025 год уже утверждено. Базовый период сдачи экзаменов стартует в этом году 23 мая с истории, литературы и химии и завершается 11 июня; с 16 июня по 23 июня 2025 года сформированы резервные даты сдачи ряда предметов, тогда как 3 и 4 июля отведены под пересдачи. В свою очередь, девятиклассникам предстоят испытания в период с 21 мая по 16 мая (резерв с 26 июня по 2 июля) 2025 года.