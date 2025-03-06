Омские женщины рассказали, о каких подарках мечтают на 8 Марта

По результатам опроса, самым желанным подарком на Международный женский день стало путешествие — о нём мечтают 28% женщин. На втором месте в списке предпочтений — денежный подарок (15%).
Некоторые участницы опроса хотели бы провести праздничный день за культурным досугом: 7% мечтают о билетах в театр, кино или музей. По 5% женщин обрадовались бы парфюмерии, косметике, украшениям, часам или подарочным сертификатам.
Чуть реже в списке желаемых подарков упоминались смартфоны, бытовая техника и электроника для дома — по 4% голосов. Ещё 3% женщин хотели бы сертификаты на обучение, а 2% — подарки для творчества и хобби. По 1% респонденток мечтают о кухонной утвари, деликатесах, книгах и товарах для спорта.
Среди других вариантов женщины отмечали цветы, одежду, меховые изделия, подписки на онлайн-сервисы, шампанское и просто проявление заботы и внимания.
На практике же большинство женщин в этот день получают цветы — об этом сообщили 6 из 10 опрошенных. 13% получают в подарок конфеты, 8% — косметику и парфюмерию. Денежные подарки вручали 7% женщин, а украшения — 5%. Подарочные сертификаты получили только 2% участниц опроса.