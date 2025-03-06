Омские женщины рассказали, о каких подарках мечтают на 8 Марта

Чуть реже в списке желаемых подарков упоминались смартфоны, бытовая техника и электроника для дома — по 4% голосов. Ещё 3% женщин хотели бы сертификаты на обучение, а 2% — подарки для творчества и хобби. По 1% респонденток мечтают о кухонной утвари, деликатесах, книгах и товарах для спорта.