Ростовская филармония получила грант от минкульта в размере 12,5 млн рублей

Оркестр исполнит знаковые для его истории произведения и даст концерты, посвященные важным датам и событиям региона, в том числе по случаю Года культуры России и Китая, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытия Ростовского музыкального фестиваля «МОСТ», завершения юбилейного симфонического сезона.