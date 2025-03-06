Ростовская филармония получила грант от минкульта в размере 12,5 млн рублей

Эти деньги филармония направит на реализацию проекта «Большой оркестр — большая история», посвященного 90-летию Ростовского академического симфонического оркестра.
«Главное культурно-просветительское значение проекта “Большой оркестр — большая история” — продемонстрировать вклад коллектива в развитие культуры донского региона. К участию в проекте будут привлекаться исполнители и коллективы, тесно связанные с историей оркестра», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Оркестр исполнит знаковые для его истории произведения и даст концерты, посвященные важным датам и событиям региона, в том числе по случаю Года культуры России и Китая, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытия Ростовского музыкального фестиваля «МОСТ», завершения юбилейного симфонического сезона.
Также коллектив планирует приехать с гастролями в Екатеринбург и города Северного Кавказа.