В Пермском крае создадут институт помощи трудным подросткам

В Законодательное Собрание Пермского края был внесен законопроект, который предполагает внедрение системы наставников для подростков, — сообщают в телеграмм-канале краевого парламента.
Так, в соответствии с новым законом, в России вводится институт наставничества с целью профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Кроме того, с трудными подростками начнут работать кураторы. Важно, что деятельность наставников будет носить безвозмездный характер.
«В работе с трудными подростками смогут участвовать не только наставники, но и добровольческие организации», — поясняет источник.
Законопроект планируют обсудить на апрельском заседании краевого парламента.