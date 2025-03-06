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В Пермском крае создадут институт помощи трудным подросткам

С молодежью начнут работать кураторы.

Источник: Комсомольская правда

В Законодательное Собрание Пермского края был внесен законопроект, который предполагает внедрение системы наставников для подростков, — сообщают в телеграмм-канале краевого парламента.

Так, в соответствии с новым законом, в России вводится институт наставничества с целью профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Кроме того, с трудными подростками начнут работать кураторы. Важно, что деятельность наставников будет носить безвозмездный характер.

«В работе с трудными подростками смогут участвовать не только наставники, но и добровольческие организации», — поясняет источник.

Законопроект планируют обсудить на апрельском заседании краевого парламента.