В Пермском крае создадут институт помощи трудным подросткам

Так, в соответствии с новым законом, в России вводится институт наставничества с целью профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Кроме того, с трудными подростками начнут работать кураторы. Важно, что деятельность наставников будет носить безвозмездный характер.