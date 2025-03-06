В Омске отмечают 83-летие с начала выпуска легендарного Т-34

83 года назад в Омске началось производство легендарных танков Т-34. Первый танк сошел с конвейера 7 марта 1942 года. Площадкой для их производства стал Омский паровозовагоноремонтный завод. В настоящее время — АО «Омсктрансмаш».
В Омск был эвакуирован ленинградский завод имени Ворошилова. Вместе с оборудованием в Сибирь прибыли квалифицированные рабочие, в помощь им на производство были направлены 20 тысяч местных жителей.
«Постановление Государственного комитета обороны предписывало достроить необходимые цеха, доукомплектовать завод недостающим оборудованием и довести мощность по выпуску танков Т-34 к 1 декабря 1942 года до десяти машин в сутки», — рассказали в пресс-службе АО «Омсктрансмаш».
В целом за годы войны омский завод выпустил около семи тысяч танков, порядка 300 тысяч корпусов для минометов «Катюша» и два бронепоезда.