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В Омске отмечают 83-летие с начала выпуска легендарного Т-34

В 1942 году танки начали изготавливать на Омском паровозовагоноремонтном заводе.

Источник: Комсомольская правда

83 года назад в Омске началось производство легендарных танков Т-34. Первый танк сошел с конвейера 7 марта 1942 года. Площадкой для их производства стал Омский паровозовагоноремонтный завод. В настоящее время — АО «Омсктрансмаш».

В Омск был эвакуирован ленинградский завод имени Ворошилова. Вместе с оборудованием в Сибирь прибыли квалифицированные рабочие, в помощь им на производство были направлены 20 тысяч местных жителей.

«Постановление Государственного комитета обороны предписывало достроить необходимые цеха, доукомплектовать завод недостающим оборудованием и довести мощность по выпуску танков Т-34 к 1 декабря 1942 года до десяти машин в сутки», — рассказали в пресс-службе АО «Омсктрансмаш».

В целом за годы войны омский завод выпустил около семи тысяч танков, порядка 300 тысяч корпусов для минометов «Катюша» и два бронепоезда.