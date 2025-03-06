Пункты пропуска между Казахстаном и Китаем закроют на 8 марта и Наурыз

В комитете госдоходов пояснили, что в связи с празднованием «Международного женского дня» 8 марта и «Наурыз мейрамы» с 21 по 23 марта 2025 года в Казахстане пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.