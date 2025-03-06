Пункты пропуска между Казахстаном и Китаем закроют на 8 марта и Наурыз

В комитете госдоходов пояснили, что в связи с празднованием «Международного женского дня» 8 марта и «Наурыз мейрамы» с 21 по 23 марта 2025 года в Казахстане пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
«Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», — призвали в КГД.
Ранее мы писали, что 8 марта в этом году приходится на субботу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня — 8, 9 и 10 числа. При шестидневной — только 8 −9 марта. 10 марта — рабочий день.
Наурыз мейрамы в 2025 году отмечается с 21 по 23 марта, с пятницы по воскресенье. Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной — с 21 по 24 марта.