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В Башкирии орел-могильник пошел на восстановление

Стало известно о состоянии орла-могильника в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние раненого орла-могильника из Башкирии. Птица повредила лапу и нуждалась в операции.

Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», орлу установили специальную конструкцию. После лечения могильнику назначили исследование, которое показало, что лапа восстановилась.

— Орла планируем вернуть в естественную среду обитания, — заключили в центре.

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