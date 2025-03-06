В Башкирии орел-могильник пошел на восстановление

Стало известно состояние раненого орла-могильника из Башкирии. Птица повредила лапу и нуждалась в операции.
Как рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», орлу установили специальную конструкцию. После лечения могильнику назначили исследование, которое показало, что лапа восстановилась.
— Орла планируем вернуть в естественную среду обитания, — заключили в центре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.