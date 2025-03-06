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В шести городах Челябинской области снова объявили режим НМУ

Режим «чёрного неба» снова действует на территории Челябинской области. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в течение ближайших суток в шести городах региона. Прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +8° 8 м/с 49% 744 мм рт. ст. +8°
Источник: Pchela.News

Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке и Златоусте. НМУ первой степени продлятся с 19 часов четверга, 6 марта, до 19 часов 7 марта.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.

Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.