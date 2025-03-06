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Проект строительства школы на Западном в Ростове прошел госэкспертизу

Новую школу собрались построить на улице Малиновского в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Проект новой школы на Западном в Ростове-на-Дону прошел госэкспертизу. Учебное заведение, рассчитанное на 661 место, собираются построить на улице Малиновского, говорится на портале ГИС ЕГРЗ.

Экспертное заключение ростовские специалисты утвердили 5 марта 2025 года.

Известно, что до работы по проектированию и изысканиям провели представители трех компании донской столицы. Возвести объект должен ООО «Специализированный застройщик СК10 № 9».

Напомним, к 2030 году все школы Ростовской области запланировали перевести на одну смену.