Движение автобусов по улице Рабочего Штаба в Иркутске изменится с 10 марта

Схема движения автобусов по улице Рабочего Штаба в Иркутске изменится с 10 марта. Об этом сообщили в администрации города. Так, например, маршруты № 27 и 67 при следовании из центра после Баррикад поедут на Ангарскую и Шевцова. Дальше отклонений от схемы не будет. А по дороге в город с Шевцова поедут на Петрова, Радищева, Баррикад, Рабочая и дальше без изменений.