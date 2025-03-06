Движение автобусов по улице Рабочего Штаба в Иркутске изменится с 10 марта

Схема движения автобусов по улице Рабочего Штаба в Иркутске изменится с 10 марта. Об этом сообщили в администрации города. Так, например, маршруты № 27 и 67 при следовании из центра после Баррикад поедут на Ангарскую и Шевцова. Дальше отклонений от схемы не будет. А по дороге в город с Шевцова поедут на Петрова, Радищева, Баррикад, Рабочая и дальше без изменений.
— Автобусы № 8, 13, 15, 31, 32, 48, 52 при движении из центра города после улицы Баррикад направят по Ангарской, Шевцова, Петрова, Рабочего Штаба и далее по маршрутам; в центр города — после Рабочего Штаба по улицам Петрова, Радищева, Баррикад, Рабочая и далее по маршрутам, — поделились в администрации.
Что касается автобусов № 9 и 56, то после проезда по улице Радищева они поедут по Баррикад и Рабочей. По остановкам: исключат из маршрута «Гараж» и «ГПТУ № 1». Маршрут № 81 в центр: после Рабочего Штаба на Петрова, Радищева, Баррикад, Рабочую. Остановка «ГПТУ № 1» в центр Петрова к Ирктеху, а из центра на Рабочего Штаба. А "Гараж к зданию садового центра.