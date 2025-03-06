МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В МВД РФ опровергли информацию о проработке ведомством введения практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ряде телеграм-каналов и некоторых СМИ получили распространение сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги. Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», — написала Волк в Telegram-канале.
В настоящее время в федеральном ПДД и КоАП понятие «средняя скорость» отсутствует.
Волк также опубликовала видео, в котором заявила: «Министерство внутренних дел России готово изменить своё отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой средней скорости при условии, если у нас будет официально закреплен критерий средней температуры по больнице».
Ранее правительство РФ не поддержало законопроект законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа о проведении в регионе эксперимента, которым предлагалось ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами.
В отзыве кабмина отмечается, что ПДД не предусматривают таких требований, а Верховный суд ранее указал, что местом нарушения считается точка самого правонарушения, а не место фиксации. Кроме того, возникает риск двойного наказания за превышение скорости, а также введение контроля средней скорости может увеличить поступления штрафов, но потребует дополнительных бюджетных расходов на установку и обслуживание камер.