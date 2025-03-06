МВД опровергло данные о введении штрафов за превышение средней скорости

В отзыве кабмина отмечается, что ПДД не предусматривают таких требований, а Верховный суд ранее указал, что местом нарушения считается точка самого правонарушения, а не место фиксации. Кроме того, возникает риск двойного наказания за превышение скорости, а также введение контроля средней скорости может увеличить поступления штрафов, но потребует дополнительных бюджетных расходов на установку и обслуживание камер.