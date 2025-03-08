Ответы на кроссворд от 7 марта 2025: интересные факты про BMW

2. Бумер

В Германии автомобили BMW пользовались популярностью в автогонках, где их основным конкурентом был бренд BSD (Bessers). Поклонники BMW в качестве шутки начали называть свои автомобили «Beemers» (правильное произношение — «Бимер»). Из-за неблагозвучности для русского языка, в странах СНГ это прозвище трансформировалось в «Бумер», которое приобрело особую популярность после выхода одноименного фильма. Режиссер фильма, Павел Буслов, вкладывал в это название метафорический смысл, подразумевая бумеранг, возвращающий героям их плохие поступки. В России «Бумером» часто называли конкретную модель из фильма (BMW 750iL E38), а впоследствии — все «бандитские» автомобили BMW.