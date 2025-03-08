Ответы на кроссворд от 7 марта 2025: интересные факты про BMW

По горизонтали:
1. Абс
BMW стала пионером в области безопасности мотоциклов, выпустив первую в мире антиблокировочную систему тормозов (ABS) в 1988 году. С 2013 года все мотоциклы BMW серийно оснащаются системой ABS.
2. Бумер
В Германии автомобили BMW пользовались популярностью в автогонках, где их основным конкурентом был бренд BSD (Bessers). Поклонники BMW в качестве шутки начали называть свои автомобили «Beemers» (правильное произношение — «Бимер»). Из-за неблагозвучности для русского языка, в странах СНГ это прозвище трансформировалось в «Бумер», которое приобрело особую популярность после выхода одноименного фильма. Режиссер фильма, Павел Буслов, вкладывал в это название метафорический смысл, подразумевая бумеранг, возвращающий героям их плохие поступки. В России «Бумером» часто называли конкретную модель из фильма (BMW 750iL E38), а впоследствии — все «бандитские» автомобили BMW.
3. Пропеллер
Логотип BMW включает в себя черное кольцо, заимствованное у логотипа производителя авиационных двигателей Rapp. Бело-голубые сектора символизируют флаг и герб Баварии, которые, в свою очередь, восходят к гербу династии Виттельсбахов, правившей Баварией с конца XII по начало XX века.
4. Мини
Переход MINI под контроль BMW Group в 1994 году ознаменовал важный этап в развитии бренда. BMW провела модернизацию MINI, сохранив его оригинальный дух и добавив современные технические решения и элементы комфорта. В 2001 году был представлен полностью переработанный модельный ряд MINI, отличающийся современным дизайном, повышенной мощностью двигателей и передовыми технологиями. Этот релиз способствовал возрождению бренда MINI и его выходу на глобальный рынок.
5. Мюнхен
Небоскреб «Четыре цилиндра», построенный в 1973 году в Мюнхене, является штаб-квартирой компании BMW и одним из самых известных архитектурных символов города. Дизайн штаб-квартиры основан на стилизации четырехцилиндрового двигателя: четыре башни небоскреба символизируют цилиндры, а расположенное рядом здание музея BMW выполнено в форме головки блока цилиндров. В 1999 году небоскреб получил статус охраняемого исторического объекта.
По вертикали:
1. Альпина
Alpina Burkard Bovensiepen — немецкая автомобильная компания, специализирующаяся на ручной сборке тюнингованных автомобилей на базе BMW. Компания находится в городе Бухлоэ, расположенном в Баварии.
2. Бонд
В фильме «Завтра не умрет никогда» Джеймс Бонд получает от Q автомобиль BMW 750iL 1997 года выпуска. BMW 750iL — удлиненная версия модели 750i, отличающаяся четырехдверным кузовом и сочетающая в себе элегантный внешний вид и технические характеристики, сопоставимые с предыдущими моделями.
3. Мерседес
Mercedes-Benz — немецкий производитель легковых автомобилей премиум-класса, грузовиков, автобусов и других транспортных средств. Бренд является одним из самых узнаваемых в мире, его штаб-квартира находится в Штутгарте, Германия. В феврале 2024 года Mercedes-Benz занял первое место среди всех автомобильных брендов.
4. Урал
Советский мотоцикл «Урал», выпускаемый Ирбитским мотоциклетным заводом в городе Ирбит (Свердловская область), представляет собой тяжелый мотоцикл, предназначенный, в основном, для эксплуатации с коляской. Конструктивно «Урал» является модернизированной версией мотоцикла М-72, который, в свою очередь, был скопирован с немецкой модели BMW R71.
5. Ронин
Авторитетный автомобильный журнал «Top Gear» признал погоню из фильма «Ронин» (1998) лучшей в истории кино. В этой сцене BMW M5 E34, одна из самых популярных моделей BMW 5-й серии, уходит от преследования.
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