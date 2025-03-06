Детей Янины Копайгородской могут отдать в детдом после изменения меры пресечения

В семье Копайгородских пятеро детей: годовалые близнецы, девочки трех и 14 лет, а также 21-летний сын. Последнего допросили по делу родителей как свидетеля, после чего запретили общение с ними. Следственные органы ходатайствуют перед Мещанским судом Москвы об изменении для Янины Копайгородской меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием для ходатайства стало предполагаемое давление на свидетеля.