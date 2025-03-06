Власти Минска расширяют льготы на проезд для учащихся

Пока что право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте (автобусе, трамвае и троллейбусе) и в метро имеют учащиеся первых и вторых курсов профессионально-технических учебных заведений, а также средне специальных. Льгота действует во время учебного года, то есть с 1 сентября по 30 июня. То же самое распространят на третьекурсников.