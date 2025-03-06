Власти Минска расширяют льготы на проезд для учащихся

Как пояснили в ведомстве, решение было принято 18 февраля. Оно вступит в силу после официального опубликования.
Пока что право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте (автобусе, трамвае и троллейбусе) и в метро имеют учащиеся первых и вторых курсов профессионально-технических учебных заведений, а также средне специальных. Льгота действует во время учебного года, то есть с 1 сентября по 30 июня. То же самое распространят на третьекурсников.
Учащимся будут выданы бесконтактные смарт-карты с записанным проездным документом «льготный». Право бесплатного проезда будет предоставлено на основании документа, подтверждающего право на льготный проезд (билета учащегося, подтверждающего его обучение в соответствующем учреждении образования г. Минска или Минского района Минской области).
Ранее такие смарт-карты для бесплатного проезда выдали также школьникам. Кроме того, их получили ветераны ВОВ, герои Беларуси и СССР, инвалиды и некоторые другие категории.