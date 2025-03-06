Белгидромет: в Беларуси в ближайшие дни будет не по сезону тепло

«Под влиянием теплых воздушных масс в республике установилась не по сезону теплая погода. Температурный фон опережает климатические значения на 4−10 градусов, и лишь сильный порывистый ветер скрадывает ощущение тепла. Но уже в пятницу он начнет ослабевать, а область высокого давления обеспечит жителям страны малооблачную с хорошим дневным прогревом погоду», — рассказали в Белгидромете.
Теплая и сухая погода сохранится включительно до понедельника, 10 марта.
В пятницу, 7 марта, будет без осадков. Ночью местами по северо-востоку ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью — минус 1 — плюс 5 градусов, максимальная днем — 10−16 градусов, по югу — до 18 градусов тепла.
В субботу, 8 марта, также без осадков. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 3 градуса, максимальная днем — от плюс 10 градусов по северо-востоку до плюс 18 градусов по юго-западу.
В воскресенье, 9 марта, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью — минус 2 — плюс 3 градуса, максимальная днем — от 9 градусов по северу до 17 градусов выше нуля по югу.
Преимущественно без осадков будет и в понедельник, 10 марта. Ночью и утром местами могут быть слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 — плюс 5 градусов, максимальная днем — от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 17 градусов по югу.
«Во вторник ситуация начнет меняться. Фронтальные разделы принесут в Беларусь не только облачные массивы и осадки, но и постепенно вытеснят за пределы нашей республики теплые воздушные массы. В результате чего уже в среду максимальные значения по стране не превысят 2−9 градусов, и лишь в юго-восточных районах воздух еще успеет прогреться до плюс 13 градусов», — отметили синоптики.
Во вторник, 11 марта, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — 1−8 градусов со знаком плюс, максимальная днем — 8−15 градусов, по юго-востоку — до 18 градусов выше нуля.
В среду, 12 марта, на большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, по северо-западу с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — от минус 2 градусов по северо-западу до плюс 7 градусов по юго-востоку, максимальная днем — 2−9 градусов, по юго-востоку — до 13 градусов выше нуля.