Белгидромет: в Беларуси в ближайшие дни будет не по сезону тепло

«Во вторник ситуация начнет меняться. Фронтальные разделы принесут в Беларусь не только облачные массивы и осадки, но и постепенно вытеснят за пределы нашей республики теплые воздушные массы. В результате чего уже в среду максимальные значения по стране не превысят 2−9 градусов, и лишь в юго-восточных районах воздух еще успеет прогреться до плюс 13 градусов», — отметили синоптики.