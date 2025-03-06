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Психолог объяснила, почему женщины могут не оценить предложение «руки и сердца» на 8 марта

Психолог Якушева: предложение на 8 марта не будет уникальным.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

О необычном предложении «руки и сердца» мечтают многие женщины, только вот будет ли таким оно на 8 марта? Ответить на этот вопрос постаралась психолог Дарья Якушева в беседе с NEWS.ru. По мнению эксперта, мужчинам стоит быть осторожнее, ведь смешивать два события не лучшая идея.

— Я думаю, что здесь есть как плюсы, так и минусы. И важен индивидуальный подход. Если говорить о плюсах, то я бы выделила следующее: во-первых, это, с большей вероятностью, станет сюрпризом. Романтичная атмосфера и подготовка к 8 Марта ожидаема и приятна. Легче организовать сюрприз — предложение может стать неожиданным и приятным продолжением праздника, — пояснила Яушева.

Но с другой стороны, 8 Марта — это не только день для любви, но и символ борьбы за равноправие. Многие женщины воспринимают этот праздник как день феминизма, и предложение может показаться неуместным. Также есть риск, что его воспримут банально и неоригинально. Лучше подойти к этому вопросу серьезно и ориентироваться на предпочтения избранницы.