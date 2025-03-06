Психолог объяснила, почему женщины могут не оценить предложение «руки и сердца» на 8 марта

Но с другой стороны, 8 Марта — это не только день для любви, но и символ борьбы за равноправие. Многие женщины воспринимают этот праздник как день феминизма, и предложение может показаться неуместным. Также есть риск, что его воспримут банально и неоригинально. Лучше подойти к этому вопросу серьезно и ориентироваться на предпочтения избранницы.