Стали известны летние цены на поезда из Омска на южные курорты

Сезон отпусков всё ближе, а это значит, что пора планировать путешествие. Популярные летние направления — южные курорты России. Добраться до них можно не только на самолёте, но и поездом, что медленнее, но при этом дешевле и не так страшно для тех, кто не любит высоту. В продаже уже появились билеты на первый месяц лета. Редакция Om1.ru разбирается, сколько стоит путь до южных курортов на поезде из Омска.