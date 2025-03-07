Сезон отпусков всё ближе, а это значит, что пора планировать путешествие. Популярные летние направления — южные курорты России. Добраться до них можно не только на самолёте, но и поездом, что медленнее, но при этом дешевле и не так страшно для тех, кто не любит высоту. В продаже уже появились билеты на первый месяц лета. Редакция Om1.ru разбирается, сколько стоит путь до южных курортов на поезде из Омска.
Стали известны летние цены на поезда из Омска на южные курорты
Можно найти билеты от 9 000 до 40 000 рублей.