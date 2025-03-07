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Стали известны летние цены на поезда из Омска на южные курорты

Можно найти билеты от 9 000 до 40 000 рублей.

Источник: Om1 Омск

Сезон отпусков всё ближе, а это значит, что пора планировать путешествие. Популярные летние направления — южные курорты России. Добраться до них можно не только на самолёте, но и поездом, что медленнее, но при этом дешевле и не так страшно для тех, кто не любит высоту. В продаже уже появились билеты на первый месяц лета. Редакция Om1.ru разбирается, сколько стоит путь до южных курортов на поезде из Омска.