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В районе Омской области зарегистрирована уже вторая в этом году вспышка бешенства

Карантин введен в селе Подольск Горьковского района.

Источник: Комсомольская правда

В Горьковском районе Омской области выявлен очаг бешенства. Заболевшее животное обнаружено в селе Покров. До 9 мая там введен карантин. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Судя по документу, очаг находится в одном из личных подсобных хозяйств. На период карантина в селе Покров запрещены ярмарки и выставки животных, их вывоз за пределы поселения, отлов диких животных для зоопарков. Непосредственно в очаге введены ограничения на посещения людей.

В Горьковском районе это уже вторая вспышка опасного заболевания с начала года — ранее карантин по бешенству был введен в селе Октябрьское. Также карантин по бешенству до 12 апреля ввели в Тевризском районе.