В Омске определили подрядчика для ремонта школы № 13 имени А. С. Пушкина. Школа вошла в масштабный перечень учреждений образования региона, которые будут капитально отремонтированы в Омской области с участием федеральных средств.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, капремонт школы будет проводить ООО «Домстрой». Компания стала единственным участником электронного аукциона, ранее объявленного мэрией.
Сумма контракта составит 100, 4 млн рублей. На эти средства в школе отремонтируют внутренние инженерные сети, межэтажные перекрытия, проведут частичную замену окон и дверей, заменят кровлю, обновят фасад и отделку помещений.