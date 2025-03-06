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В Омске определили подрядчика для ремонта школы № 13

Сумма контракта составит 100, 4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске определили подрядчика для ремонта школы № 13 имени А. С. Пушкина. Школа вошла в масштабный перечень учреждений образования региона, которые будут капитально отремонтированы в Омской области с участием федеральных средств.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, капремонт школы будет проводить ООО «Домстрой». Компания стала единственным участником электронного аукциона, ранее объявленного мэрией.

Сумма контракта составит 100, 4 млн рублей. На эти средства в школе отремонтируют внутренние инженерные сети, межэтажные перекрытия, проведут частичную замену окон и дверей, заменят кровлю, обновят фасад и отделку помещений.