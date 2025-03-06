Мэрия Воронежа прокомментировала инцидент с провалившимся авто на улице Свободы

В мэрии прокомментировали инцидент, отметив, что сквозной проезд на участке улицы Свободы сейчас запрещен, там установлены соответствующие знаки и почти все время стоят блоки. Однако, периодически их отодвигают, чтобы могла проехать спецтехника. Поэтому воронежским водителям посоветовали внимательно следить на предписания знаков и соблюдать скоростной режим.