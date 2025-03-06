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Односторонним сделают участок улицы Калинина в Воронеже

Нововведения станут актуальны уже на следующей неделе, 10 марта.

Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Односторонним будет движение на участке от улицы Лейтенанта Бовкуна до улицы Вавилова. Заезжать водителям следует со стороны улицы Лейтенанта Бовкуна. Скорректировать движение решили для повышения безопасности в городе. Подробности можно увидеть на схеме ниже.

Источник: 36on.ru

Ранее воронежских водителей призвали внимательнее следить за указаниями дорожных знаков на реконструируемой улице Свободы. Там сегодня, 6 марта, частично провалился под землю автомобиль. Машина двигалась по проезжей части, но рядом с ремонтируемым участком. В мэрии отметили, что ограничения на отрезке были введены еще в январе, на запрет указывают дорожные знаки и блоки ограждения, однако последние периодически убирают для проезда спецтехники.