Односторонним сделают участок улицы Калинина в Воронеже

Ранее воронежских водителей призвали внимательнее следить за указаниями дорожных знаков на реконструируемой улице Свободы. Там сегодня, 6 марта, частично провалился под землю автомобиль. Машина двигалась по проезжей части, но рядом с ремонтируемым участком. В мэрии отметили, что ограничения на отрезке были введены еще в январе, на запрет указывают дорожные знаки и блоки ограждения, однако последние периодически убирают для проезда спецтехники.