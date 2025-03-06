На карантин закрыли 157 классов в Воронеже

В воронежской мэрии отметили, что ни о какой критической ситуации речи не идет, однако в некоторых школах учебный процесс все же приостановили. В данный момент на карантине находятся ученики 157 классов в 56 школах. Всего в областном центре, как напомнили в городской администрации, насчитывается 4378 классов, в которых учатся 130 тысяч детей. Что касается дошкольных учреждений, то сейчас в детсадах никаких ограничений, связанных с ОРВИ, нет.