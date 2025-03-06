Общегородской субботник пройдет в Казани 26 апреля

26 апреля в Казани состоится общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города, а с 1 апреля по 31 мая будет проходить двухмесячник. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.
Во время двухмесячника и общегородского субботника от мусора будут очищены дороги, дворы, сады, парки и скверы, приведут в порядок контейнерные площадки, посадят деревья и кустарники
В прошлом году в двухмесячнике привели в порядок улицы общей площадью 22,5 млн кв.м, 17 млн кв.м зеленых зон вдоль дорог и свыше 5,8 тысячи дворов. На полигоны вывезено 294 тыс. кубометров различных отходов. К уборке города присоединились жители и сотрудники предприятий и организаций.