Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общегородской субботник пройдет в Казани 26 апреля

Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города начнется 1 апреля и продлится до конца мая.

Источник: Город Казань.KZN.RU

26 апреля в Казани состоится общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города, а с 1 апреля по 31 мая будет проходить двухмесячник. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Во время двухмесячника и общегородского субботника от мусора будут очищены дороги, дворы, сады, парки и скверы, приведут в порядок контейнерные площадки, посадят деревья и кустарники и т. д.

В прошлом году в двухмесячнике привели в порядок улицы общей площадью 22,5 млн кв.м, 17 млн кв.м зеленых зон вдоль дорог и свыше 5,8 тысячи дворов. На полигоны вывезено 294 тыс. кубометров различных отходов. К уборке города присоединились жители и сотрудники предприятий и организаций.