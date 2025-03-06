Готовность экстренных служб к весне проверил мэр Челябинска

На сегодняшний день с ударами стихии на территории Челябинска готовы бороться больше 4,5 тысяч специалистов. Это сотрудники МЧС, службы спасения и множества других структур, отвечающих за безопасность граждан. В их владении находятся свыше 1,3 тысяч единиц техники для всех возможных ситуаций — пожарные автомобили, тракторы, грузовики, моторные лодки, автобусы, легковые машины, квадроциклы и много что ещё.