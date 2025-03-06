Готовность экстренных служб к весне проверил мэр Челябинска

Пришла весна, а с ней скоро придёт и тепло. Столбики термометров поднимутся выше нуля, а там регион ожидают паводки и пожары. Чтобы проверить готовность челябинских служб к грядущим погодным испытаниям, их смотр провёл глава города Алексей Лошкин.
На сегодняшний день с ударами стихии на территории Челябинска готовы бороться больше 4,5 тысяч специалистов. Это сотрудники МЧС, службы спасения и множества других структур, отвечающих за безопасность граждан. В их владении находятся свыше 1,3 тысяч единиц техники для всех возможных ситуаций — пожарные автомобили, тракторы, грузовики, моторные лодки, автобусы, легковые машины, квадроциклы и много что ещё.
«Мы докупили специализированную технику и, если потребуется, приобретем ещё», — пишет мэр в своём телеграм-канале.
По словам Алексея Лошкина, в Челябинске выстроена эффективная система, способная оперативно реагировать на ЧП. Все городские службы работают как единый слаженный механизм, основная цель которого — помощь людям.
С опорой на опыт прошлого года были выявлены потенциальные «горячие точки». Под особым контролем находятся отдельные отрезки дорог, жилые строения и садовые участки, которым могут угрожать пожары и подтопления.