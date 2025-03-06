Жена военного, экскурсовод и директор завода: в Казани выбрали женщин года

«Женщиной — примером года» назвали директора школы № 101 имени П. А. Полушкина Татьяну Петрову. С февраля 2022 года на базе школы открыт Центр гуманитарной помощи фронту, а также создан волонтерский отряд школы, который передал бойцам шесть машин УАЗ, два мотоцикла, больше 30 дронов и еще два тренировочных центра по обучению операторов БПЛА. Петрова лично совершила 23 выезда за «ленту» для передачи гумпомощи, о чем рассказала на церемонии в Ратуше.