Создан «улучшенный» удаляющий до 99% тяжелых металлов из почвы биоуголь

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) разработали нанокомпозит на основе биоугля, который удаляет до 99% тяжелых металлов, таких как медь и свинец, из почвы даже при ее сильном загрязнении. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Разработанный материал можно использовать при восстановлении сильно загрязненных тяжелыми металлами почв возле крупных металлургических заводов, автодорог и химических предприятий. Сорбент позволит не только восстанавливать загрязненные почвы, улучшая их свойства, но и предотвращать дальнейшее загрязнение. Это повысит плодородие земель, что важно для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, уменьшение концентрации тяжелых металлов в почвах снизит риски развития заболеваний и отравлений при употреблении продуктов питания, выращенных в регионах, подверженных загрязнению», — приводятся в сообщении слова инженера международной исследовательской лаборатории функциональных наноматериалов ЮФУ Владимира Полякова.
По информации пресс-службы, нанокомпозит создан на основе биоугля, который является экологически чистым поглотителем тяжелых металлов, таких как медь и свинец, и металл-органического каркаса. Таким образом ученые модифицировали биоуголь. «Исследование структуры полученного материала показало, что металл-органический каркас в шесть раз увеличил площадь поверхности биоугля за счет дополнительных пор. Это говорит о том, что новый материал должен эффективнее “собирать” тяжелые металлы», — говорится в сообщении.
В ходе исследования выяснилось, что разработанный нанокомпозит удаляет 99% тяжелых металлов из почвы даже при их высоком содержании в образцах, тогда как у биоугля при сильном загрязнении эффективность падает до 82%.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Environmental Science and Pollution Research.