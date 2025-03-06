Создан «улучшенный» удаляющий до 99% тяжелых металлов из почвы биоуголь

«Разработанный материал можно использовать при восстановлении сильно загрязненных тяжелыми металлами почв возле крупных металлургических заводов, автодорог и химических предприятий. Сорбент позволит не только восстанавливать загрязненные почвы, улучшая их свойства, но и предотвращать дальнейшее загрязнение. Это повысит плодородие земель, что важно для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, уменьшение концентрации тяжелых металлов в почвах снизит риски развития заболеваний и отравлений при употреблении продуктов питания, выращенных в регионах, подверженных загрязнению», — приводятся в сообщении слова инженера международной исследовательской лаборатории функциональных наноматериалов ЮФУ Владимира Полякова.