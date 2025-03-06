Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для омских школ закупят 150 ненастоящих автоматов Калашникова

На эти цели планируется затратить более 4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

На сайте ЕИС «Закупки» появился аукцион, размещенный КУ «Центр закупок товаров, работ, услуг» Омской области. Регион объявил торги на поставку в омские школы 150 макетов автомата Калашникова.

Начальная цена контракта составляет 4 305 006 рублей — по 28 700 за один макет. Заявки для участия в аукционе принимаются до 13 марта.

Интересно, что на той же площадке ранее макеты автоматов Калашникова закупала Петровская средняя школа Тевризского района Омской области. Стоимость закупки составила 37 800 рублей. По ней поставщик уже определен.