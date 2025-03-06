Для омских школ закупят 150 ненастоящих автоматов Калашникова

На сайте ЕИС «Закупки» появился аукцион, размещенный КУ «Центр закупок товаров, работ, услуг» Омской области. Регион объявил торги на поставку в омские школы 150 макетов автомата Калашникова.
Начальная цена контракта составляет 4 305 006 рублей — по 28 700 за один макет. Заявки для участия в аукционе принимаются до 13 марта.
Интересно, что на той же площадке ранее макеты автоматов Калашникова закупала Петровская средняя школа Тевризского района Омской области. Стоимость закупки составила 37 800 рублей. По ней поставщик уже определен.