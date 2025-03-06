Всё будет — хор и шоу: минимум 10 западных звезд выступят в России в 2025 году

В апреле в гастрольный тур по России отправится корейский бойз-бэнд W24. Впервые коллектив приехал в нашу страну в ноябре 2023 года, чтобы выступить на сцене «Фандом Феста» «ВКонтакте», и был так впечатлен гостеприимством, что после возвращался несколько раз. Нашу же публику молодые ребята покорили не только собственными песнями, но и каверами на знакомые разным поколениям хиты «Кино», Егора Крида и других отечественных исполнителей. Путешествие коллектив начнет в Санкт-Петербурге, остановится с концертами в Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах, а завершит в Москве. Через несколько недель после этого, 14 мая, в столице отгремит концерт европейской метал-группы Ektomorf. Команда выступит в России впервые с 2018 года.