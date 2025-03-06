Всё будет — хор и шоу: минимум 10 западных звезд выступят в России в 2025 году

Организаторы московских концертов американских рэперов DaBaby и Offset пообещали анонсировать в этом году еще минимум 10 имен. Другие российские компании ведут переговоры о выступлениях в России с китайскими и корейскими артистами. В апреле с гастролями приезжает k-pop-группа W24. Кроме того, в календаре на 2025 год их соотечественники ALL (H)OURS, французская певица Эмма Шапплин, звезды джаза. Представители концертной индустрии говорят, что политическая ситуация меняется, и иностранцы охотнее едут в Россию. Подробнее — в материале «Известий».
«Из коммуникации пропала фраза о надбавке за риски».
Как сообщила «Известиям» гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, в этом году как минимум будет анонсировано еще 10 имен. В феврале 2025 года ее команда организовала московский концерт американского рэпера Джонатана Кирка, известного под псевдонимом DaBaby. Он впервые выступил в России. Дальше запланировано апрельское шоу еще одного американца — хип-хоп-исполнителя Offset (бывшего Карди Би). А за ним — череда других концертов. Обещают и неожиданные анонсы.
— Это артисты разных жанров из США и Европы. У нас планируется и пара туров в этом году, один объявим на этой неделе. К сожалению, имена назвать до анонса я не смогу, иначе нарушу условия контрактов, — объяснила Анна Субчева. — Политическая ситуация меняется, поэтому становится проще. На днях со мной связывался менеджер одного американского артиста — сам, хотел, чтобы мы его подхватили тут, в России, в рамках его европейского тура.
Тенденцию отмечают и в JG Agency, которое занимается продвижением и концертами корейских артистов.
— Менеджмент групп, их лейблы и концертные агентства уточняют возможность выступлений. Это происходит впервые с 2020 года, с момента начала пандемии. Из коммуникации пропала фраза о надбавке за риски. Раньше подразумевалось, что артист рискует репутацией, приезжая в Россию, в связи с политической ситуацией. Сейчас этого нет, и ощущается потепление. Складывается впечатление, что российский рынок возвращает свою привлекательность, и все понимают, как важна для них российская аудитория и фанаты, — сказала «Известиям» руководитель JG Agency Жанна Гарбер.
Сейчас ее компания ведет переговоры с пятью крупными корейскими артистами. Однако с кем именно, в JG тоже до последнего говорить не рискуют.
— Это большие кей-поп-группы, сольные артисты и известные хореографы, так как есть запросы и на танцевальные выступления. Имена называть раньше времени не хочется, так как у нас было на практике, что артисты сначала соглашаются, потом отзывают документы уже на этапе подписания. Ситуация все ещё нестабильная, поэтому будем выходить в анонсы после финализации контрактов, — сказала Гарбер.
В прошлом году впервые в России выступили группы Lightsum летом и X: IN осенью. Весной ожидаются концерты ALL (H)OURS и французской певицы Эммы Шапплин, поделилась с «Известиями» генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая, отметив, что их площадки бронируются под громкие иностранные бренды.
В концертном агентстве «Подмосковные вечера» сообщили, что в работе находятся гастроли сразу нескольких китайских коллективов — представителей синтетического театра и современной хореографии, а с начала года в календаре уже отметились артисты из Турции и Европы.
— В начале года с большими сольными выступлениями отметились звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, выступивший в Москве и Альметьевске, сейчас проходит тур итальянского певца Алессандро Сафина: 3 марта — в Кремлевском дворце, в ближайшие дни состоятся мероприятия в других крупных городах. Периодически выступают артисты классического жанра, например, оперные исполнители. Так, регулярно в Россию приезжает Витторио Григоло, полюбившийся российской публике, — сказала PR-директор агентства Елена Бухмак.
Возможно, работу в направлении привоза иностранных звезд ведет и «Русская медиагруппа». Там на запрос «Известий» пообещали ответить «по факту приезда артистов или после подписания договоров с ними».
Концерты иностранных артистов в России в 2025 году.
Выступления западных музыкантов в России заявлены на «Триумфе джаза» Игоря Бутмана в марте. Фестиваль отметит 25-летие, а на его сцене выступят, помимо наших соотечественников, Роберто Фонсека (Куба), Алекс Хан и Ричи Гудс (США).
В апреле в гастрольный тур по России отправится корейский бойз-бэнд W24. Впервые коллектив приехал в нашу страну в ноябре 2023 года, чтобы выступить на сцене «Фандом Феста» «ВКонтакте», и был так впечатлен гостеприимством, что после возвращался несколько раз. Нашу же публику молодые ребята покорили не только собственными песнями, но и каверами на знакомые разным поколениям хиты «Кино», Егора Крида и других отечественных исполнителей. Путешествие коллектив начнет в Санкт-Петербурге, остановится с концертами в Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах, а завершит в Москве. Через несколько недель после этого, 14 мая, в столице отгремит концерт европейской метал-группы Ektomorf. Команда выступит в России впервые с 2018 года.
Есть вероятность, что в 2025 году в столицу приедет и знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано, известный нам по Felicita, Ti Amo и другим вечным хитам. В недавнем интервью агентству Ansa он заявил, что получил приглашение выступить на Красной площади.
— Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, он организовывал четыре моих выступления перед Путиным. Он сказал мне: «Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы будем делать концерт во имя мира», — сказал певец.
По словам представителей концертной индустрии, бытовые райдеры у иностранцев зачастую даже проще, чем у наших звезд. Самой большой сложностью в организации их выступлений организаторы называют логистику.
— Прямых перелетов в Россию нет, они совершают путь от 20 до 25 часов, а потом еще нужно на сцену. В этом пока главная сложность, — говорит Анна Субчева из Say Agency.
Кроме того, некоторые иностранцы по-прежнему опасаются репутационных рисков.
— Помимо увеличенных расходов на гонорар, логистику и саму организацию мероприятия, специфика заключается в том, что артисты, согласившиеся выступить у нас, стараются не афишировать свои выступления здесь. Пресс-активности сведены к минимуму: для европейских артистов приезд в Россию по-прежнему связан с рисками быть отмененными у себя на родине, — говорит эксперт концертно-музыкального рынка Елена Бухмак.
Когда в России выступят большие мировые звезды.
Риск «отмены» останавливает и больших звезд, собирающих стадионы. Запрос на мировых знаменитостей у нашей публики тоже есть, но многие эксперты сходится во мнении, что этот путь пока закрыт.
— Говорить о систематических выступлениях западных артистов, пока мы под санкциями, абсолютно невозможно, — заявил «Известиям» гендиректор агентства T.C.I Эд Ратников. — Пока еще приехать в нашу страну для того, чтобы выступать перед публикой и получать за это деньги, подавляющему большинству международных артистов невозможно. Если они это сделают, они по закону о санкциях потеряют свои приоритетные рынки.
Сейчас россияне нередко отправляются за зарубежными кумирами в другие страны. В октябре прошлого года многие наши соотечественники были в числе зрителей на концерте Thirty Seconds to Mars в Белграде. Тогда солист группы Джаред Лето обратился к ним со сцены и пообещал: «Однажды, когда эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине».