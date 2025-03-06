Зрительский контакт: РФ готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами

Ассоциация «Интернет-видео» всячески приветствует любые новые контакты и инициативы на уровне правительств и профильных министерств, которые могут облегчить и упростить совместное производство контента и его последующую дистрибуцию, заявил генеральный директор Алексей Бырдин. Он напомнил, что у России есть подобные соглашения с множеством государств, в том числе со странами СНГ и КНР. Формально есть соглашения и со многими европейскими государствами, но с 2022 года на этом направлении всё замерло, пояснил он.