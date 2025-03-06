Зрительский контакт: РФ готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами

Минкультуры готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с семью странами, узнали «Известия». Среди них — Бразилия, Вьетнам, Куба, Мексика, Турция, ЮАР и Сербия. На российском рынке уже есть такие проекты — «Красный шелк», «Балканский ветер», комедия «Отель “Белград”, “Преступление и наказание”, “Холоп. Великолепный век”. Увеличение их числа позволит не только привлечь зрителей и повысить кассовые сборы, но и решить вопрос с пиратством, считают эксперты.
С какими странами ведут переговоры о совместном контенте.
В РФ активно развивается сотрудничество в сфере кинематографии с разными странами. В широкий российский прокат в 2024 году выходили фильмы производства Китая, Индии, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Индонезии, Вьетнама, Бразилии, Мексики и других государств, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минкультуры. Картины стран Азии и Латинской Америки присутствуют в отечественных онлайн-кинотеатрах и на телевидении.
Российские фильмы, сериалы и анимацию приобретают для показа не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформах и телеканалах в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, добавили там.
— В настоящее время в разработке находятся соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией, — рассказали в министерстве.
Там отметили, что подписание соглашений послужит дополнительным импульсом к развитию копродукции с этими странами.
Сейчас на отечественном рынке уже есть совместные проекты. Например, ранее «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявила о первом ко-продакшене с Китаем — на российские экраны уже вышел художественный фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. В основе сюжета лежит история двух послереволюционных государств. Самая ожидаемая премьера года состоялась 20 февраля.
Сербский режиссер Эмир Кустурица ранее также заявлял, что российский актер Юра Борисов сыграет в его новом фильме, в основу которого лег роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, на рынке представлены фильмы «Балканский ветер» и комедия «Отель “Белград” в совместном производстве России и Сербии. Недавно вышла и турецкая адаптация российской комедии “Холоп. Великолепный век”.
В пресс-службе НМГ рассказали «Известиям», что холдинг заинтересован в перспективах развития сотрудничества с дружественными странами.
«Газпром-Медиа Холдинг» также ведет переговоры и уже реализует проекты с несколькими иностранными партнерами, например с Индией, Китаем и ОАЭ. Значительный интерес к копродукции наблюдается со стороны компаний из Бразилии и Турции, сказал «Известиям» генеральный директор холдинга Александр Жаров. Результаты сотрудничества зрители увидят уже в этом году.
Какие перспективы ждут производителей контента.
Ассоциация «Интернет-видео» всячески приветствует любые новые контакты и инициативы на уровне правительств и профильных министерств, которые могут облегчить и упростить совместное производство контента и его последующую дистрибуцию, заявил генеральный директор Алексей Бырдин. Он напомнил, что у России есть подобные соглашения с множеством государств, в том числе со странами СНГ и КНР. Формально есть соглашения и со многими европейскими государствами, но с 2022 года на этом направлении всё замерло, пояснил он.
Перспектива совместного кинопроизводства с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией выглядит интересной и стратегически важной для российской киноиндустрии, считает основательница агентства Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. По ее словам, такой формат сотрудничества может принести несколько ключевых преимуществ: выход на новые рынки, укрепление международных связей и обмен опытом, дополнительное финансирование и снижение рисков.
Помимо этого, совместные фильмы могут объединять разные культурные традиции и стили повествования, что сделает кинорынок более разнообразным и интересным как для отечественного, так и для международного зрителя. Также новые соглашения помогут решить вопрос с пиратством на рынке, добавила эксперт.
— Легальная дистрибуция фильмов на международном уровне может стать альтернативой нелегальному просмотру контента. Если такие проекты будут активно продвигаться в официальных кинотеатрах и стриминговых сервисах стран-партнеров, у зрителей появится больше законных способов просмотра фильмов, — сказала Юлия Загитова.
Главное — продумать грамотную маркетинговую стратегию, чтобы каждый проект действительно находил свою аудиторию и приносил выгоду всем сторонам, подчеркнула эксперт.
Новые проекты, созданные в сотрудничестве с зарубежными партнерами, могут привлечь зрителей, которые ищут что-то нестандартное, новое и не попадающее в общий поток, добавил депутат Госдумы Антон Немкин. По его мнению, это потенциально позволит уменьшить зависимость от пиратских ресурсов, с которым по-прежнему ведется напряженная борьба в силу того, что многие пользователи не понимают, что платят за просмотр не рублем, а своими данными, которые потом утекают на черный рынок.
Уникальный и разнообразный контент повышает интерес не только со стороны зрителей, но и со стороны инвесторов и продюсеров, что создает дополнительные возможности для улучшения качества продукции и расширения рынка, резюмировал он.