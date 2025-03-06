Для милых дам: любвеобильный SHAMAN и Антон Хабаров — Дон Жуан

Успешная жизнь московского адвоката Михаила переворачивается за один день ― в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну, после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.