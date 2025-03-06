Для милых дам: любвеобильный SHAMAN и Антон Хабаров — Дон Жуан

Показ сразу двух подряд премьер «НМГ Док» — часть большого тренда по возвращению документалистики широкому зрителю. В воскресенье в эфире РЕН ТВ можно будет увидеть картину «Где живёт любовь?», а уже в среду на Wink стартует мини-сериал «Тело как гаджет. Кожа». К 8 Марта SHAMAN, Стас Пьеха и Владимир Кузьмин готовят большие сольные концерты, а в столице продолжается марафон Михаила Матюшина: в дополнение к большой выставке крупного русского авангардиста состоится концерт, где будут исполнены произведения по мотивам книг его жены Елены Гуро.
Кино.
Тело как гаджет, 12+
Фото: НМГ ДОК.
Режиссер: Владимир Храмовицкий.
Научно-популярный цикл документальных фильмов производства «НМГ Док». Четыре серии расскажут о скрытых функциях человеческого организма и о том, как можно их «прокачать».
Первая серия посвящена зрению. Можно ли видеть с закрытыми глазами или влиять на собственное сознание силой мысли? Ученые уверяют, что каждый человек способен замедлить старение, ведь в нас скрыты невероятные возможности, которые мы до сих пор не используем. Фильм «Тело как гаджет. Кожа» расскажет о «персональном скафандре» и защитной оболочке. А ученые ответят на вопросы, откуда берутся мурашки на теле и ощущение, что волосы встают дыбом, и что может случиться с психикой человека, если лишить его объятий. В серии, посвященной крови, специалисты объяснят, в чем секрет молодости мультимиллионера Брайана Джонсона, который выглядит ровесником 17-летнего сына. И главное: действительно ли нервные клетки не восстанавливаются?
С 12 марта на платформе WINK.
Где живёт любовь? 16+
Фото: НМГ ДОК.
Режиссер: Дмитрий Сапун.
Премьера документального фильма, созданного в рамках линейки «НМГ Док» в цикле «Научно о ненаучном». Любовь — понятие эфемерное. Однако за это чувство отвечают вполне научные процессы. Значит ли это, что ее можно измерить, найти орган, который за нее отвечает? И что это за орган: сердце, мозг, а может, кожа или нос?
Группа ученых — физиков, химиков, нейрофизиологов, антропологов, психологов и представителей других наук — отправляется в удивительное путешествие, чтобы ответить на главный вопрос: «Где живёт любовь?». Среди экспертов: психолог Татьяна Мужицкая, антрополог Станислав Дробышевский, нейрофизиолог Вячеслав Дубынин. В фильме впервые в России будет проведен научный эксперимент: с помощью аппарата МРТ в мозге испытуемого ученые найдут и покажут зрителю тот участок, который отвечает за любовь.
9 марта, 23:55, на РЕН ТВ и на RUTUBE.
Царевна-лягушка, 6+
Фото: Наше кино.
Режиссер: Александр Амиров. В ролях: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ангелина Добророднова, Роман Курцын.
В новой версии знаменитой сказки события разворачиваются в современном мире, а судьбы главных героев — Ивана и заколдованной лягушки — пересекаются благодаря неожиданному символу. Вместо стрелы, пронзающей время и пространство, их встречу предопределяет… мяч для гольфа.
В пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультик: такая же, как она, поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями фильма, лягушка принимает всё происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы.
С 6 марта в прокате.
Роднина, 12+
Фото: ВайТ Медиа.
Режиссер: Константин Статский. В ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова.
Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру — возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.
С 6 марта в прокате.
Один хороший день, 16+
Фото: 1−2−3 Production.
Режиссер: Кирилл Белевич. В ролях: Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Гоша Куценко, Наташа Королева, Mia Boyka.
Катька мечтает стать успешным модельером, но пока этой мечте не суждено сбыться: в поселке городского типа с забавным названием Жупа ее таланту нет места, а мама не поддерживает амбиций дочери, заставляя Катю выйти замуж. Девушка едет на вокзал, чтобы купить билет в Москву и начать жизнь с чистого листа. Но вместо этого попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах круговорота событий и найти выход из затянувшегося дня сурка.
С 6 марта в прокате.
Рони, дочь разбойника, 12+
Фото: пресс-служба «Виасат».
Режиссер: Лиза Джеймс-Ларссон. В ролях: Керстин Линден, Джек Бергенхольц Хенрикссон, Криста Косонен, Йохан Ульвесон, Кристофер Вагелин, Сверрир Гуднасон.
Второй сезон фэнтезийного сериала «Рони, дочь разбойника» станет весенним сюрпризом для зрителей. Знакомых героев ждут новые приключения и опасные испытания. В основу сюжета «Рони, дочь разбойника» легла одноименная сказочная повесть Астрид Линдгрен. В новых сериях Рони и Бирку предстоят испытания, которые проверят их дружбу на прочность и заставят столкнуться с труднейшим выбором в жизни. На протяжении всего сериала зрителей ждут разные мифические существа, чья природа погружает в сказку. Главными героями бестиария стали загадочные друды — наполовину птицы, наполовину женщины.
С 7 марта на стриминговом сервисе viju.
Между нами химия, 16+
Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Режиссер: Карина Чувикова. В ролях: Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков.
Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И всё бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам. Она решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.
С 6 марта на Wink.
Цыгане. Улица Шекспира, 18+
Фото: Продюсерская компания «Среда».
Режиссер: Данил Чащин. В ролях: Дмитрий Чеботарев, Елизавета Юрьева, Игорь Золотовицкий, Полина Гухман, Арсений Семенов, Карина Муса, Нина Муштакова.
Успешная жизнь московского адвоката Михаила переворачивается за один день ― в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана. Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну, после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.
С 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko.
Театр.
Дон Жуан. Новый миф, 16+
Фото: Московский Губернский театр.
Режиссер: Максим Меламедов. В ролях: Антон Хабаров, Михаил Шилов, Елена Хабарова, Наталья Качалкина, Ирина Токмакова, Полина Галкина, Валерия Минина, Сергей Медведев, Игорь Назаренко, Александрина Питиримова.
Премьера. Дон Хуан, Дон Жуан, Дон Гуан… В мировой литературе, народных легендах, рыцарских балладах, музыке, кажется, нет образа более известного, бередящего фантазию художников. Удивительно, что изначально жестокий, безнравственный искатель приключений, насильник и убийца Дон Жуан с течением времени становится в искусстве всё более обаятельным и популярным обольстителем и философом. Да, он опасен, циничен, но так прекрасен! А люди склонны верить красивым людям. В чем же истинная тайна этого персонажа, которому удалось пройти сквозь века, по-прежнему вдохновляя художников на создание всё новых и новых вариаций мифа о коварном обольстителе, бросившем вызов общественной морали и небесам?
8, 9 марта, 18:00, Московский Губернский театр, большая сцена.
Масквичи, 16+
Фото: предоставлено организаторами.
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Богдан Щукин, Марина Дианова, Диллон Олойеде, Ольга Богомазова, Валерия Королёва, Александр Борисов.
Лирическая комедия, история трех поколений одной семьи. Приезд пожилых родителей к дочерям и внуку — как стихийное бедствие: они в одночасье рушат привычный уклад жизни детей, начинают задавать неудобные вопросы, лезут с непрошеными советами. Но именно эти неугомонные «масквичи» (именно так, на старый московский манер) начинают объединять вокруг себя людей, ставших чужими в собственной семье, разжигают камин и вынуждают разговаривать друг с другом. В спектакле звучат песни Булата Окуджавы, Валерия Ободзинского, Владимира Высоцкого, группы Pink Floyd.
8 марта, 18:00, театр «Модерн».
Последняя сказка, 12+
Фото: «Бродвей Москва».
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Анастасия Стоцкая, Cергей Ли, Юлия Довганишина, Павел Левкин, Артем Яковлев, Александр Казьмин.
Мюзикл «Последняя сказка» — это захватывающее путешествие в мир восточных сказок прямо из московской квартиры. В самом зрелищном проекте театральной компании «Бродвей Москва» мистический караван проходит прямо через зрительный зал, а ковер-самолет взлетает над сценой, где оживают роскошные дворцы и шумные базары. И всё это волшебство призвано на помощь Максу и его девушке Жене, чтобы они прислушались к своим истинным желаниям и чувствам. Именно благодаря персонажам «Тысячи и одной ночи» (а порой и вопреки им!) через невероятные приключения герои заново открывают свою любовь и учатся понимать друг друга.
6, 7, 11, 12 марта, 19:00, 8, 9 марта, 13:00, 18:00, Театр МДМ.
Своим голосом, 12+
Фото: «Сатирикон».
Режиссер: Константин Райкин.
Поэтический моноспектакль. Константин Райкин исполняет стихи любимых поэтов. В программе со сцены звучат произведения двух близких по духу поэтов: Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина, слагая вечер, который народный артист называет «спектаклем своей жизни». В постановку включена пушкинская «Сказка о царе Салтане».
8 марта, 17:00, ДК «Мир» (Дубна).
Сделка, 16+
Фото: Театр Пушкина.
Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Вера Воронкова, Виктор Васильев, Сергей Миллер, Андрей Сухов, Назар Сафонов, Андрей Заводюк, Тамара Лякина, Наталья Корогодова, Владимир Николенко, Андрей Кузичев.
Премьера по мотивам трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной Гюллен. Обитатели городка готовят ей пышный прием, надеясь, что воспоминания о счастливой юности растопят ее сердце и она окажет давно разорившемуся Гюллену финансовую поддержку. Но Клара предлагает городу сделку: миллиард в обмен на жизнь ее первой любви — предавшего ее в юности Альфреда Илла.
6 марта, 19:00, Театр Пушкина.
Прощай, конферансье, 12+
Фото: teatrarmii.
В ролях: Артем Каминский, Сергей Селин, Эдуард Зиновьев, Тимур Еремеев, Валерия Мисанова, Екатерина Лютова.
Премьера по одноименной пьесе Григория Горина. В преддверии 80-летия Великой Победы Театр Армии выбрал историю, неразрывно связанную с его жизнью. Этот спектакль — посвящение 19 фронтовым бригадам, прошедшим Великую Отечественную войну, и особенно 9-й, попавшей в окружение, а также всем артистам, ушедшим на фронт. Герои спектакля — потомственный конферансье Николай Буркини, писатель Лютиков, певица Ольга Бутасова и ее муж, аккомпаниатор Сергей, артист Поливанов, танцор Иван Лещинский, фокусник Виктор Гриневский и юная Вера.
6 марта, 19:00, Театр Армии, Малый зал.
8 разгневанных женщин, 16+
Фото: Александра Торгушникова.
Режиссер: Алла Сигалова. В ролях: Дарья Мороз, Мария Фомина, Софья Шидловская, Софья Эрнст, Алла Сигалова, Юлия Чебакова, Аня Чиповская, Александра Ребенок.
Премьера не зря намечена на 8 марта: все действующие лица этой истории — женщины. Собравшись в загородном доме в канун Рождества, они пытаются выяснить, кто из них виновен в смерти дорогого им всем мужчины. Французский драматург Робер Тома создал пьесу по лекалам классического детектива: место действия отрезано от внешнего мира, под подозрением все присутствующие, мотив для убийства есть у каждой. Жанр спектакля — криминальная драма.
8 и 9 марта, 19:00, МХТ имени А. П. Чехова.
Сто бед, 16+
Фото: vakhtangov.
Режиссер: Галина Зальцман. В ролях: Евгений Кравченко, Артем Пархоменко, Светлана Йозефий, Анна Ляхова, Альбина Абрамова, Сергей Барышев, Михаил Коноваленков, Егор Разливанов, Владимир Симонов — мл.
Премьера спектакля, на который режиссера вдохновили произведения и мир героев знаменитого сербского кинорежиссера, сценариста, актера и музыканта Эмира Кустурицы. Как говорит Галина Зальцман, в его фильмах есть свобода, умение смеяться в самых грустных местах и парадоксальное поведение людей, что довольно часто встречается в реальной жизни. Просто не все это замечают. Кустурица всегда рассказывает про людей, он удивительно умеет видеть такого человека, который порой не знает, где его место в этой истории.
8 и 9 марта, 19:30, Театр Вахтангова, Малая сцена.
Нас ждут… 12+
Фото: LA'Театр.
Режиссер: Юрий Клепиков. В ролях: Алексей Шевченков, Нелли Уварова, Александр Резалин, Татьяна Мухина.
Премьера спектакля по пьесе Валерия Мухарьямова «В тени виноградника». В центре сюжета — история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она — мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров. Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы всё глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново.
9 марта, 19:00, LA'Театра.
Концерты.
SHAMAN, «Ты моя», 6+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Специальная программа «Ты моя», посвященная любимым женщинам. Впервые шоу артист представил год назад в Москве и Санкт-Петербурге. Шоу настолько полюбилось зрителям, что SHAMAN решил сделать его праздничной традицией. Новую программу «Ты моя — 2025» после концерта в столице увидят и в других российских городах. Тур с одноименным названием артист уже анонсировал.
9 марта, 19:00, Live Арена.
Любовь в нотах, 12+
Фото: vk.com/Центр «Зотов».
Концерт музыки Михаила Матюшина. Вечер объединит произведения композитора на тексты всех трех книг его супруги — Елены Гуро. Первое из них — «Музыка к Арлекину (Канцона)» — стало дебютом Матюшина-композитора, а последнее — музыка из спектакля «Небесные верблюжата» — одним из наиболее поздних его сочинений. Так концерт оказывается путешествием по творчеству двух важнейших фигур русского авангарда.
Центральное место в программе занимает реконструированная куратором выставки Сергеем Уваровым партитура музыкального спектакля «Осенний сон» (1921), в которой уже сам Матюшин соединил свою музыку разных лет, создав новаторский полистилистический коллаж. Раньше считалось, что это произведение не сохранилось. Однако специально к выставке «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро» по обнаруженным рукописям автора и в сотрудничестве со Студией новой музыки оно было восстановлено и на концерте будет исполнено впервые.
На сцену выйдут: Екатерина Кичигина (декламация/сопрано), Анна Мхитарян (декламация/сопрано), Ренат Фартдинов (декламация/тенор), Андрей Капланов (декламация/бас-баритон), Мона Хаба (фортепиано), Екатерина Фомицкая (скрипка), Ольга Галочкина (виолончель).
8 марта, Центр «Зотов», Лекторий.
Концерт ГААНТ им. Файзи Гаскарова «Танцы народов мира», 6+
Фото: пресс-служба Ансамбля.
Государственный академический ансамбль народного танца Республики Башкортостан имени Файзи Гаскарова выступит на сцене Кремлевского дворца с большим юбилейным концертом. В первом отделении зрители увидят классику башкирской хореографии — «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», «Проказницы» и другие танцы. А также композиции, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во втором отделении зрителей ждут испанские, казахские, хорезмские, аргентинские, китайские танцы.
История коллектива берет начало в 1939 году, когда Файзи Гаскаров — талантливый хореограф, ученик и последователь Игоря Моисеева — организовал профессиональный танцевальный коллектив в Башкортостане. Гаскаров — тонкий и глубокий художник, безошибочно угадал суть башкирского танца, сделал его близким и понятным людям всего мира.
11 марта, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Большой весенний концерт Владимира Кузьмина, 12+
Фото: Сергей Тотиков.
Народный артист России, легенда русской рок-музыки Владимир Кузьмин традиционно даст большой весенний концерт в Международный женский день. Программа носит название «Эй, красотка! Лучшие песни и все хиты!», Владимир Кузьмин поздравит прекрасных дам с праздником и исполнит свои томные блюзовые композиции, заводной рок-н-ролл и баллады, берущие за душу.
8 марта, 20:00, Концертный зал «УРБАН», Дизайн-завод Флакон.
Стас Пьеха, 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Стас Пьеха соберет своих слушателей на сольный концерт в столице. Певец представит программу «Семь Я», в которой прозвучат как всеми любимые хиты, так и новые релизы. За последний год Стас с удвоенной силой взялся за музыку и показал нового себя. Но осталось то, что так любят и ценят слушатели певца, — его искренность, душевность, неповторимый и любимый тембр голоса.
9 марта, 19:00, Концертный зал «Москва».
Любовь вне времени, 6+
Фото: предоставлено организаторами.
Певица Екатерина Скусниченко и пианистка Юлия Куприянова представят изысканную атмосферную программу. Прозвучат вокальные сочинения Микаэла Таривердиева, одного из самых популярных и любимых публикой советских композиторов, автора музыки к таким культовым кинофильмам, как «Старомодная комедия» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Слушателей ждет встреча с такими безусловными шлягерами, как романсы «Мне нравится, что вы больны не мной», «Я спросил у ясеня», «У зеркала», а также сонеты Шекспира, исполненные в телефильме «Адам женится на Еве». В концерте принимает участие Юлия Куприянова (фортепиано). Ведущая — Ярослава Кабалевская.
7 марта, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал.
КВАТРО Originals, 6+
Фото: Агентство «Подмосковные вечера».
В преддверии Международного женского дня вокальная группа «КВАТРО» выступит с праздничной программой «Признание в любви». Антон Сергеев, Антон Боглевский, Виталий Чирва и Денис Вертунов посвятят этот вечер прекрасным женщинам, исполнив лучшие классические произведения, зажигательные каверы и авторские хиты группы. Одни из лидеров жанра classical crossover выступят в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра под художественным руководством и управлением Николая Абрамова.
6 марта, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец,
Музеи.
СВОЯСИ. Путь современного русского искусства, 0+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова.
Третий год подряд проводится выставка «Свояси». На этот раз в ней приняли участие 79 современных художников, которые представили свой взгляд на национальные традиции. Тема экспозиции — пространство дома. Оно четко структурировано и наполнено символикой.
На Русском Севере дом называли «хоромы», как храм, что говорит о сакральности этого места. Это сосредоточие всего самого ценного для человека. Смысловая архитектура выставки организована по принципу устройства избы: «крыльцо», «сени», «горница», «сусеки», «бабий кут», «красный угол». Среди экспонатов — кокошники из жемчуга и шишек, «красный угол» из чесалок, озеро с драгоценностями, самовар из глины, керамическая культура и сафьяновые сапоги.
До 11 августа, Исторический музей.
Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро, 6+
Фото: Центр «Зотов» Андрей Орехов.
Выставка посвящена двум важнейшим фигурам русского авангарда и их взаимовлиянию — в творчестве и в жизни. Экспозиция целиком построена на работах великой пары, объединяя их живописные, скульптурные и графические произведения, аудиозаписи музыки Матюшина и актерского чтения поэзии Гуро, рукописи, фотографии и книжные издания.
Михаил Матюшин и Елена Гуро занимают особое место среди авангардистов. Они стояли у истоков самого направления, стали основателями его органической ветви, экспериментировали в области синтеза искусств и оказали влияние на многих современников. История Матюшина и Гуро — это история отечественного искусства первой трети XX века, со всеми ее крутыми виражами и метаморфозами. Вместе с тем это история большой любви — трогательная и вдохновляющая.
До 25 мая, Центр «Зотов».
Красота Победы, 0+
Фото: «Музей Победы».
Выставочный проект к Международному женскому дню. На площади 300 кв. метров собрано свыше 200 уникальных экспонатов из фондов Музея Победы и Музея Москвы. Это подлинные образцы одежды 1950-х годов — многочисленные платья, обувь, сумочки, а также различные украшения и косметика, в том числе флаконы духов, помады. Гости увидят атрибуты «мира женщины» тех лет — шкатулки и швейные принадлежности, скатерти и салфетки, мебель и предметы интерьера, а также различные мелочи, без которых нельзя представить себе повседневный женский быт. Экспонаты демонстрируют эволюцию послевоенной моды в СССР. Выставку дополняют живописные полотна выдающихся советских художников — Екатерины Зерновой, Василия Косенкова, Михаила Абакумова и Николая Хватова.
До 26 мая, Музей Победы.
В объятьях русской Терпсихоры, 0+
Фото: Росконцерт.
На 14 стендах представлены изображения живописных работ, фотографий, музыкальных рукописей, эскизов декораций самых значимых отечественных балетных постановок. Среди главных и редких экспонатов — портреты Авдотьи Истоминой кисти Анри-Франсуа Ризенера и Ольги Спесивцевой, работы Семёна Сорина, карикатуры, выполненные танцовщиками и балетмейстерами братьями Легатами, эскизы костюмов к балету «Времена года» Александра Глазунова, эскиз декорации к балету «Красный мак» Михаила Курилко, эскизы костюмов Михаила Арефьева к балету Игоря Стравинского «Петрушка».
С 7 марта по 30 мая, сквер Росконцерта.
Тайны ледяной планеты, 6+
Фото: Планетарий № 1.
Отличный способ насладиться красотами ледяной природы — посетить масштабную выставку в «Планетарии № 1». Его экран с общей площадью более 2100 кв. м перенесет зрителей сквозь пространство и время: они отправятся в прошлое и откроют Антарктиду, исследуют лед и даже шагнут в 3025 год, где попытаются найти планету с пригодными для жизни условиями.
За эффект полного погружения отвечает каждая деталь проекта: его создатели специально подготовили атмосферную музыку, а в основу визуальной части легли кадры, сделанные с помощью 3D-графики. Организаторы шоу, которыми стали Плюс Студия, «Планетарий № 1» и «Яндекс Афиша», называют выставку выходом в новое визуальное измерение, объединившее иммерсивный театр и современные технологии.
До 17 апреля, «Планетарий № 1» (Санкт-Петербург).
Экскурсии.
Наука — не женское дело? 6+
Фото: Политехнический музей.
И в Российской империи, и тем более в СССР женщины-ученые шли рука об руку с мужчинами, разрушая стереотипы и совершая большие открытия. И сегодня процент женщин в науке в России выше, чем в среднем по миру. Женщинам-ученым посвящена экскурсия, которая состоится в Открытой коллекции Политехнического музея в Международный женский день 8 Марта. Экскурсанты узнают о значительном вкладе женщин в отечественную и мировую науку. Подробно экскурсовод расскажет о таких известных ученых, как советский радиохимик Зинаида Ершова, астроном Нина Субботина, физик и изобретательница Александра Глаголева-Аркадьева и других.
8 марта, 13:00, Технополис Москва, Открытая коллекция Политехнического музея.