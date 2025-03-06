Глава Союза десантников и благотворитель: в Казани выбрали мужчин года

В номинации «Мужчина — лидер» выиграл Председатель «Союза десантников» в Татарстане Юрий Суворов. Он ведет воспитательно-патриотическую работу с молодежью и помогает российским воинам на СВО. Для него не было еще ни одного месяца с начала СВО, который бы обходился без командировок за «ленточку». С начала этого года Суворов — руководитель координационного совета Казани по оказанию помощи бойцам — участникам СВО.