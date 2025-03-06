Минтранс Татарстана выявил 135 опасных участков на дорогах республики

Он добавил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируются работы по строительству тротуаров в девяти районах республики на 14 участках дорог. Также предусмотрено освещение на 48 участках дорог в 31 районе общей протяженностью более 70 километров. Будут установлены искусственные неровности возле подъездов к школам и другим социальным объектам в 20 районах.