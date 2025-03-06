Водителям дали пять советов, как правильно подготовить авто к весне

Приход весны — это не только радость от потепления, но и время, когда автомобили нуждаются в тщательной подготовке. В беседе с NEWS.ru автоэксперт Александр Коротков рассказал на какие пять вещей стоит обратить внимание в первую очередь. И конечно, это мойка кузова. Важно очистить грязь и реагенты после зимы, чтобы они не повреждали покрытие авто.