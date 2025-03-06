Льготы на проезд учащихся расширяются в Минске

Власти Минска расширяют льготы на проезд для учащихся. Подробнее рассказали в «Минсктрансе».
В ведомстве сообщили, что 18 февраля в Мингорсовете приняли решение дать право бесплатного проезда в городском общественном транспорте студентам третьего курса дневной формы учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
Льгота будет действовать в период учебного года, то есть с 1 сентября по 30 июня.
Поэтому в Минске бесплатным будет проезд в наземном общественном транспорте (автобусах, трамваях и троллейбусах), а также в метро для учащихся первых и вторых курсов, а теперь и третьекурсников.
Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда учащимся нужно будет получить бесконтактные смарт-карты с записанным проездным документом «льготный».
— Право бесплатного проезда будет предоставляться на основании документа, который подтверждает право на льготный проезд — билета учащегося, подтверждающий обучение в соответствующем учреждении образования Минска или Минского района, — прокомментировали в «Минсктрансе».
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