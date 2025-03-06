Режиссер Андреасян осудил киношколы после скандала из-за слов о Тарковском

Режиссер Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино, он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. «Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — сказал режиссер. После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну». О чем еще говорил режиссер, за что потом извинялся и как на его поведение отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».
Режиссер Сарик Андреасян поругался со студентами Московской международной киношколы, куда его пригласили на лекцию. О скандале сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовав видео перепалки.
Спор разгорелся после того, как одна из студенток задала Андреасяну вопрос об «Аноре», фестивальном кино и деньгах, уточнив, интересны ли режиссеру ленты, которые делаются не ради выгоды.
«Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против. А вы думаете на “Аноре” не зарабатывают деньги? Это благотворительность?» — поинтересовался режиссер.
После этого разговор зашел о Тарковском, Андреасян перебил студентку, не дав ей задать вопрос до конца.
"Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, он остался 60 лет назад, забыли это.
Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг. Это маленькие детишки, зачем вы меня позвали, я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете?
Это моя жизнь и мой выбор. Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи «Оскар» и удиви, но ты этого не сделаешь", — заявил режиссер.
После этого девушка заявила Андреасяну, что хочет заниматься кино не ради «Оскаров», на что режиссер предложил ей продолжать удивлять маму и подрасти, или же «надеть его ботинки». В своей речи он использовал нецензурную лексику.
«Если ты думаешь, что ты умнее меня и лучше меня, ты заблуждаешься», — заключил Андреасян.
После этого он заявил, что студенты не смотрели ни один из его фильмов и ~не уважают тех, с кем разговаривают~. Затем режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и аплодисменты молодых людей.
В колледже заявили, что это было не публичным мероприятием, а инициативой конкретных людей. Исполняющий обязанности директора Даниил Саксонов также отметил, что с учащимися со стороны учебного заведения был проведен диалог. Позже канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в Московской международной киношколе начали проверку, чтобы выяснить, как видео непубличного мероприятия со студентами попало в интернет. Учащихся при этом попросили не говорить о случившемся.
Реакция студентов.
Один из студентов на условиях анонимности заявил, что поведение режиссера не лекции было несправедливым.
«Это очень несправедливо — приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся, хотя это неправда. Мы будущее российского кинематографа, потому что в киноколледже учат создавать искусство и авторское кино, оно будет приносить деньги, а снимать контент, который делается на какие-то массы, который не несет индивидуальности, очень низко. И человек, который снимает такое, говорит нам что-то про авторское кино, говорит про Тарковского, про Хичкока», — рассказал студент.
По его совам, после того, как ситуация получила огласку, учащиеся переживали переживали, что у колледжа будут проблемы.
«Но мне кажется, что проблемы должны быть у Сарика, так как он человек, который снимает низкопробное кино, стыдно за его работу. Он не имеет права нам говорить, что мы малолетние маргиналы, это очень низко с его стороны», — заключил студент.
«Эти киношколы воспитывают тех самых либералов».
Сам Андреасян после скандала тоже прокомментировал произошедшее на лекции. Он заявил, что пришел в колледж по просьбе друга, чтобы посмотреть короткометражку, которую снял его сын.
«В целом я представления не имел к какой аудитории иду и что это может закончиться такой перепалкой. Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений не стоит. Пока ученикам засоряют мозг ничего ждать не стоит. ~Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого кто мыслит не так как им рассказали~», — написал режиссер (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он отметил, что не отказывается от своей позиции, так как он взрослый человек, а его «мнение касательно кинематографа давно сформировано». Андреасян также добавил, что, по его мнению, всем киновузам России нужна реформа.
«И конечно же важно понимать, что когда к вам приходит человек который хочет вести с вами диалог, то ~его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему то научиться~. Через несколько лет когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках и я в том числе Тарковский в помощь ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее», — продолжил режиссер (орфография и пунктуация автора сохранены).
В конце своего поста он пожелал всем «хорошего воспитания», а себе — «лучше управлять гневом». После этого Андреасян опубликовал еще один пост, к которому прикрепил скрины со словами поддержки, где студентов называли «стадом обезьян» и «собранием людей без будущего».
«Извинился и попросил не выкладывать видео».
Однако впоследствии Андреасян все-таки извинился перед учащимися киноколледжа, но сделал это непублично. «Осторожно, Москва» опубликовал скриншот из одного из чатов с сообщением следующего содержания:
«Ребят, Сарик Андреасян извинился и попросил не выкладывать видео в интернет. Не выкладывайте пожалуйста, он искренне попросил».
Студенты колледжа отреагировали на просьбу смехом. Семья одного из них заявила Telegram-каналу, что извинения — это хорошо, но взрослым людям нужно следить за своим языком.
«Сарик пришел не просто в молодежную компанию, он пришел в профильный киноколледж, к своим будущим коллегам. На что рассчитывал, когда стал критиковать великие имена? Перед ним сидели умные, знающие и думающие студенты. Они ему и вопросы задавали сложные, реакция была соответствующая», — подчеркнули родственники.
«Его и высмеивать незачем, он сам справляется».
На скандал с Андреасяном отреагировали и представители киноиндустрии. Режиссер Алексей Герман-младший назвал слова своего коллеги «необразованной глупостью».
«Авторское кино — это сложное интеллектуальное кино, на которое ходят люди. В российском кинематографе тоже есть такие фильмы, которые собирали приличную кассу. Некоторые из них были успешнее с точки зрения денег, чем фильмография Андреасяна. В Америке успешно прошел фильм Александра Сокурова “Ковчег”, он собрал много денег, к примеру. Андрей Звягинцев собирал. Фильм “Довлатов” вообще был продан Netflix, это тоже большие деньги. Так что это неправда», — заявил Герман-младший.
Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с Daily Storm отметил, что поведение Андреасяна — это «эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты».
«Наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот “режиссер” никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа», — подчеркнул Бурляев.
Кинокритик Антон Долин, комментируя инцидент, заявил, что Андреасян повел себя в своем репертуаре.
«Его и высмеивать незачем, он сам справляется», — заключил Долин.
А вот критик Давид Шнейдров вступился за Андреасяна в разговоре с NEWS.ru, отметив, что лучше бы организаторы пригласили на встречу представителей фестивального кино, которое ближе студентам.
«На вкус и цвет товарищей нет. Студентов в киношколе учат быть Феллини, Тарковскими и прочее. Сарик Андреасян — успешный коммерческий режиссер, о качестве его фильмов можно спорить: кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся. Но студенты были не готовы к этому, они лучше бы поговорили с Хлебниковым, Попогребским, Германом, с представителями авторского кинематографа, а Сарик — представитель мейнстрима, коммерческого кино», — объяснил эксперт.
Сейчас режиссер, по данным «Кинопоиска», работает над несколькими проектами: спортивной драмой «Костомаров», экранизацией «Войны и мира» Льва Толстого, семейным фильмом «Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным и фэнтези «Сказка о царе Салтане». Он также снимает несколько сериалов: «Несломленная» о жертве «скопинского маньяка», «Сталин: Коба» и «Либидо».