Режиссер Андреасян осудил киношколы после скандала из-за слов о Тарковском

«И конечно же важно понимать, что когда к вам приходит человек который хочет вести с вами диалог, то ~его нужно не оскорблять обвинениями в том, что он успешен и работает для зрителя, а пытаться у него чему то научиться~. Через несколько лет когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках и я в том числе Тарковский в помощь ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее», — продолжил режиссер (орфография и пунктуация автора сохранены).