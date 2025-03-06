Тренера сборной России Юрия Бородавко госпитализировали в Казани с пневмонией

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила «РИА Новости», что у тренера пневмония. Ситуация находится под контролем.
Ранее Кириллову лишили серебра в спринте чемпионата России в Казани.
Старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко госпитализировали с температурой под 40. Наставник считает, что его продуло во время спринта на чемпионате в Казани.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила «РИА Новости», что у тренера пневмония. Ситуация находится под контролем.
Ранее Кириллову лишили серебра в спринте чемпионата России в Казани.